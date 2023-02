Empresas dos EUA Submetidas a Novas Campanhas Ativistas Aumentaram 10,6% em 2022, conforme Diligent

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

No ano passado, as empresas submetidas a novas campanhas ativistas aumentaram 10,6% nos EUA e 6% em todo o mundo em 2022, segundo um novo relatório divulgado hoje pela Diligent, líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. O relatório Revisão Anual do Ativismo de Acionistas em 2023, produzido pela Insightia (uma marca da Diligent) mostra que o ativismo floresceu em 2022 com o número de campanhas retornando aos níveis antes da pandemia, estimuladas pela introdução da procuração universal.

O número crescente de campanhas ressalta a necessidade de os líderes terem uma visão em 360° dos dados em toda sua organização, reforçando sua capacidade de identificar quais bandeiras vermelhas encaminhar ao conselho, monitorar e mitigar os riscos em evolução bem como documentar os esforços de conformidade e gestão de riscos em detalhes defensáveis e auditáveis.

“Em meio a um maior foco nos resultados financeiros de uma empresa, é cada vez mais importante que os líderes enfrentem e mitiguem os riscos em constante evolução do ativismo dos acionistas”, disse Josh Black, editor-chefe da Diligent. “A visibilidade completa dos dados organizacionais é o primeiro passo para criar um programa deste tipo e reduzir a vulnerabilidade a investidores, acionistas e ações legais.”

Entre as principais descobertas do relatório:

Os EUA e o Japão impulsionaram a atividade, com foco na alocação de capital, mudanças em conselhos e ESG

Nos EUA, 511 empresas enfrentaram demandas de ativistas, um aumento de 10,6% referente a 2021. Isto se deve em parte às regras universais de procuração, que causaram um choque no setor,àmedida que os consultores tentam modelar como a maior escolha disponível aos investidores irá influenciar decisões de votação.

O Japão se mostrou especialmente atrativo aos ativistas, graças a um crescente número de investidores domésticos que buscam capitalizar empresas subavaliadas. Em 2022, 108 empresas enfrentaram demandas, quase o dobro das 67 e 66 empresas visadas ao longo de 2020 e 2021, respectivamente.

As expectativas dos investidores sobre a remuneração dos executivos continuam aumentando

Em meio a mercados apertados e aumentos nas taxas de juros internacionais, o pagamento de remuneração por desempenho vem se tornando uma parte regular dos compromissos dos investidores, com 114 empresas enfrentando demandas de remuneração em todo o mundo ao longo de 2022, comparado a 86 e 92 ao longo de 2020 e 2021, respectivamente.

1.397 diretores executivos da Russell 3000 receberam aumentos salariais de 1 a 250% entre o ano fiscal de 2020 e o ano fiscal de 2021, com remuneração média de um diretor executivo superior de US$ 22,5 milhões. As revoltas salariais também vêm aumentando, com o apoio médio aos planos consultivos do S&P 500 de “dizer sobre o pagamento” (“say on pay”) alcançando um mínimo de oito anos de 87,5% em 2022.

O ativismo de ESG enfrenta uma crise de confiança

Apenas 11,5% das demandas ambientais foram ao menos parcialmente bem-sucedidas em 2022, diante de 25,8% um ano antes.

Com o baixo desempenho das ações ecológicas e os preços de petróleo e gás subindo, as campanhas de ESG que falharam em definir uma conexão convincente entre o desempenho financeiro de uma empresa e as credenciais de ESG estavam condenadas ao fracasso.

O Revisão Anual do Ativismo de Acionistas produzido em associação com Olshan Frome Wolosky, Morrow Sodali e Alliance Advisors, é o principal relatório da Insightia para dados sobre engajamento de acionistas, governança corporativa e remuneração.

Para baixar o relatório completo, clique aqui ou para ver nosso arquivo de publicações, acesse a seção do centro de recursosno site da Insightia.

Sobre o relatório

Os dados dos módulos de Ativismo, Shorts, Votação e Vulnerabilidade da Insightia são executados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Os dados de remuneração são executados de 1º de junho de 2021 a 31 de maio de 2022. Mais dados estão disponíveis conforme solicitação. Para mais informação, envie um e-mail a [email protected].

Sobre a Insightia

Insightia, uma marca da Diligent desde janeiro de 2022, é líder no fornecimento de SaaS quanto a percepções especializadas e análises inteligentes com foco no ativismo de acionistas, votação por procuração e governança corporativa. Mediante seu aplicativo web, Insightia One, os clientes podem acessar a solução mais completa de inteligência de empresas cotadas do mercado, com percepções mais amplas e profundas do que nunca.

Sobre a Diligent

A Diligent é líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS para governança, risco, conformidade, auditoria e ESG. Ao capacitar mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de conselho com uma visão holística das práticas de GRC de suas organizações, eles podem tomar melhores decisões com mais rapidez. Não importa o desafio. Saiba mais em diligent.com.

Siga a Diligent no LinkedIn, Twitter e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005224/pt/

Contato:

Julia Hanbury

Gerente Sênior de Comunicações de Marketing da Diligent

+1 778-822-6411

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE