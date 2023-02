Esri assina acordo com Malta fornecendo acesso à tecnologia GIS e treinamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

Em 1990, o governo de Malta formou a Agência de Tecnologia da Informação de Malta (Malta Information Technology Agency, MITA) com a missão de gerenciar a implementação de programas públicos de TI; desde então, a agência tem buscado aumentar a transformação digital da infraestrutura de prestação de serviços do governo do país. Para apoiar este objetivo, a MITA assinou um acordo empresarial com a Esri, líder global em inteligência de localização, para aprimorar especificamente os recursos do sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS) da MITA. O contrato de três anos com a Esri fornecerá software, serviços profissionais e suporte técnicoàMITA e a outras 22 agências do governo maltês.

O acordo permitirá que usuários do GIS existentes em Malta, incluindo agências de planejamento, obras públicas e transporte, aprimorem suas atividades e serviços com os recursos geoespaciais mais recentes da Esri. Além disso, agências como organizações de saúde, comunicações e infraestrutura que atualmente não se beneficiam do GIS corporativo, agora têm acesso a ferramentas e aplicativos líderes mundiais para visualização e análise de dados espaciais.

“O acordo que a MITA assinou em nome do governo de Malta diretamente com a Esri facilitará o acesso flexívelàmais recente tecnologia e serviços da Esri”, disse Inġ.Emanuel Darmanin, CEO da MITA. “Ele oferece a oportunidade de maior crescimento no uso das capacidades do GIS para auxiliar iniciativas geoespaciais estratégicas atuais e futuras”.

Reunir todas as agências governamentais em um sistema comum tornará mais eficiente o compartilhamento de dados, a tomada de decisões entre várias agências e o envolvimento da comunidade. E com percepções e ferramentas geográficas abrangentes, Malta poderá prestar serviços de forma mais eficaz que enriqueçam a qualidade de vida de suas comunidades, bem como aumentar as oportunidades de crescimento para empresas e indivíduos. A Esri também contribuirá com a comunidade acadêmica no país, tornando a tecnologia GIS e o treinamento acessíveis a escolas e universidades.

“Estamos satisfeitos e honrados em fazer essa parceria com a MITA para disponibilizar o sistema ArcGIS da Esri, o treinamento e os serviços relacionados em larga escala em Malta”, disse Richard Budden, vice-gerente geral da Esri na região do Oriente Médio, África e Ásia Central. “Esperamos ajudar o governo maltês a expandir ainda mais suas capacidades e habilidades geoespaciais existentes nos próximos três anos”.

O acordo também simplifica o licenciamento e aquisição de software para a MITA e agências governamentais associadas. A Esri e a MITA coordenarão os eventos de usuários do GIS e fornecerão instruções sobre o setor e a tecnologia durante a vigência do contrato.

Para saber mais sobre o trabalho da Esri na Europa, visite esri.com/en-us/about/about-esri/europe/overview.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para aperfeiçoar os resultados operacionais e de negócios. Fundada em 1969 em Redlands, na Califórnia, EUA, o software da Esri está implantado em mais de 350.000 organizações em todo o mundo e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia e Pacífico, Europa, África e Oriente Médio. A Esri tem parceiros e distribuidores locais em mais de 100 países distribuídos em seis continentes, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia de informação geoespacial, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras para transformação digital, Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas. Visite-nos em esri.com.

Direitos autorais © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo da Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005267/pt/

Contato:

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas da Esri

Celular: 301-693-2643

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE