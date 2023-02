Expansão do fast-food atrai iniciativas para o segmento de alimentação

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

Quase um terço (28%) dos brasileiros pede comida por delivery entre uma e duas vezes por semana. A informação integra o estudo “Dining out’ at home!”, realizado pela Kantar com mais de 15 mil indivíduos de 10 países, entre eles o Brasil.

Segundo o relatório, as refeições estão sendo substituídas por lanches rápidos. Entre 2019 e 2022, período marcado pela pandemia de Covid-19, o fast-food apresentou alta de 7% entre os consumidores dos países analisados. O segmento de comidas rápidas cresceu 1% em frequência e 25% em gastos.

Além disso, a pesquisa revelou que, entre os clientes que costumam pedir comida por meio de aplicativos, 50% escolhem o restaurante pela rapidez, 34% procuram os menores preços e 22% têm preferência pelo local em que têm maior confiança. No Brasil, as redes mais buscadas pelos consumidores foram McDonald’s, Burger King, Subway, Pizza Hut e Bob’s.

O crescimento do setor de fast-food traz à tona uma série de iniciativas a fim de atender às empresas do setor – tanto de novos empreendimentos, quanto de novos modelos de negócio de empresas já consolidadas em outras áreas. Exemplo disso, a F360, plataforma de gestão financeira para varejistas fundada em 2014, entrou no segmento de alimentação e já conquistou clientes como Bob’s e McDonald’s.

Henrique Carbonell, CEO da F360, conta que há quase dez anos a startup vem investindo em um segmento por vez dentro do mundo varejista. “Agora, a F360 começa a focar em alimentação e, para isso, desenvolveu novas integrações com serviços de delivery como iFood, Rappi, novos softwares de PDV (Ponto de Venda) e meios de pagamento (como o vale-alimentação)”.

“Olhamos para cada subsegmento para direcionar o desenvolvimento dos produtos”, afirma Luiz Augusto Pereira, head comercial da F360. “A empresa analisa os segmentos e investe naqueles que são grandes e que têm possibilidade de entrada”, diz Pereira, explicando a estratégia de crescimento da startup.

Nos primeiros nove anos de vida, a F360 já apostou em saúde, beleza e moda – setores onde tem alto grau de maturidade, boa penetração e atuação com grandes marcas. “Estamos sempre analisando novos segmentos. Aí, entendemos o negócio, adaptamos a oferta, com novas funcionalidades e integrações, para ter relevância, e começamos a estratégia para ir mais a fundo no segmento”.

“Além de alimentação, a F360 começa a olhar para o segmento de academias e farmácias, ambos com potencial importante”, diz Pereira.

Para mais informações, basta acessar: https://f360.com.br/