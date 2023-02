Município de Campinas emite alertas através da plataforma Cittamobi

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

As fortes chuvas ocorridas no último mês no estado de SP impactaram a vida do usuário de transporte público de Campinas, que além de evitarem tal serviço nestas condições, quando utilizam, necessitam planejar as rotas de deslocamento com base nestas informações.

Visando evitar maiores transtornos, a EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) emitiu alguns alertas para a população através do aplicativo Cittamobi. Estes alertas informaram sobre os riscos meteorológicos da região e com estas informações foi possível facilitar a rotina dos usuários, que desde modo, conseguiram tomar uma decisão assertiva sobre seu trajeto.

”Devido às fortes chuvas, vimos a necessidade de inovar e utilizar a tecnologia para levar informação de confiança para a população, principalmente sobre os cuidados necessários nos momentos nesses momentos de chuvas, com o objetivo principal de proporcionar mais segurança e salvar vidas”, afirma o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.

Os avisos foram emitidos durante o mês de janeiro e fazem parte de um conjunto de testes para a nova plataforma de alertas que será lançada em breve pela Cittamobi. Emanuele Cassimiro, diretora de produtos da Cittamobi, estima que grande parte da base seja impactada com este serviço. “Com esta nova plataforma será possível ampliar a comunicação e aproximar ainda mais prefeituras, empresas de transporte e passageiros. Assuntos relacionados à mobilidade urbana que possuam caráter informativo ou emergencial poderão ser visualizados pelos usuários, ou seja, eles receberão as mensagens através de notificação que chegará no próprio aplicativo.” Segundo ela, o time de relacionamento já está em negociação com várias praças e as informações a serem incluídas são simples e em poucos minutos poderão ser disparadas.

A plataforma de inserção de alertas deve ser lançada nos próximos meses, o intuito é que cada vez mais prefeituras e empresas vejam valor neste tipo de ação para que este serviço seja disponibilizado a maior quantidade possível de cidades do Cittamobi. No sistema, as prefeituras ou as empresas operadoras só precisarão incluir a região de abrangência, a categoria (indisponibilidade, emergência ou alteração de serviço), o título, a mensagem com até 300 caracteres e o autor. Após o envio será possível consultar um compilado com os dados e acessos.