Premiação dos CSCs com melhor desempenho no Brasil é realizada anualmente

16 de fevereiro de 2023.

O IEG – Instituto de Engenharia de Gestão – possui expertise em pesquisas com análises de diferentes setores do mercado brasileiro e um de seus estudos mais antigos, realizado pela empresa há 14 anos, é a Pesquisa Benchmark em CSC.

O principal objetivo dessa pesquisa é auxiliar as empresas no alcance da excelência em performance de processos, através da comparação dos seus desempenhos e práticas de gestão e operação com empresas referências no mercado de serviços compartilhados. O estudo é aplicado anualmente e reúne empresas de diversos segmentos para a análise e comparação de indicadores como, eficiência em custos, produtividade das equipes, nível de serviço, maturidade do CSC, boas práticas do mercado e tendências do modelo no Brasil.

O IEG completou ano passado a 14ª edição da Pesquisa Benchmark em CSC. Por meio de dados e informações de 35 empresas participantes, o estudo analisou a estrutura dos CSCs (Centros de Serviços Compartilhados) brasileiros no que tange aos custos de operação dos processos, ao nível de serviço prestado e ao grau de maturidade em gestão.

Além de participarem da pesquisa e de poderem contar com os insights gerados, as empresas também concorrem à premiação anual de Benchmark em CSC. Essa premiação ocorre tradicionalmente em um dos eventos para lideranças de CSC promovido pelo IEG, o SSLF – Shared Services Leadership Forum.

Ano passado, o evento reuniu lideranças dos Centros de Serviços Compartilhados brasileiros e premiou as seguintes empresas no ranking geral: Sicredi em 1º lugar, Natura em 2º lugar e Raízen em 3º lugar. Já no ranking de Maturidade do CSC, a empresa vencedora foi a Ambev.

A Pesquisa Benchmark em CSC tem sido um importante instrumento de auxílio à tomada de decisão para as empresas brasileiras, pois em um mercado cada vez mais competitivo, as decisões estratégicas se tornam necessariamente ágeis, bem fundamentadas e direcionadas aos objetivos. Para isso, os gestores devem conhecer tanto suas operações quanto as melhores práticas de mercado de modo a adotar padrões, políticas e ferramentas que melhor se adequem ao momento da empresa e à sua cultura.

O estudo permite que as empresas participantes consigam identificar as oportunidades de melhoria, e assim, traçar um plano de ação para evoluir seus CSCs com base nas boas práticas do mercado, expondo detalhes sobre os custos de operação dos processos, o nível de serviço prestado e grau de maturidade da gestão.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.