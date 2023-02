Rentaltech audiovisual firma parceria com multinacional e clubes de futebol

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de fevereiro de 2023.

As parcerias entre empresas e startups vêm em uma crescente nos últimos anos. Segundo um balanço realizado pela plataforma 100 Open Startups e divulgado pela Visa, o volume de acordos fechados entre as grandes companhias e startups cresceu 20 vezes em um período de cinco anos. Entre 2020 e 2021, 1.635 empreendimentos firmaram contratos com startups, ainda segundo o levantamento.

Para 2023, as perspectivas também são positivas. Exemplo disso, a Mov Locadora, rentaltech que atua com o aluguel por dia ou assinatura de equipamentos audiovisuais e tecnologia, firmou parcerias com a FujiFilm no Brasil e com três grandes clubes do futebol brasileiro: São Paulo, Santos e Coritiba. As colaborações visam democratizar o audiovisual no país e mostrar para mais pessoas que é possível alugar um equipamento como câmera, lente e notebook, dispensando a necessidade de compra.

Segundo Leandro Ferreira, CEO-Founder da Mov Locadora, com a parceria, a startup fornece diversos equipamentos audiovisuais, entre eles da marca FujiFilm, para as áreas de comunicação, marketing e relacionamento com o torcedor dos clubes, e ações de marketing realizadas pela startup em dias de jogos, além de ações nas mídias sociais dos mesmos.

“Com a parceria, os clubes têm acesso aos melhores equipamentos disponíveis sem a necessidade de investimento. O investimento de branding com os clubes reforça o nosso posicionamento em democratizar o audiovisual e fazer com que mais pessoas conheçam a modalidade”, afirma Ferreira.

“Em curto prazo, estamos alcançando pessoas que, até então, não sabiam que existia essa modalidade [aluguel de equipamentos audiovisuais], agregando tanto profissionais quanto entusiastas e viajantes”, complementa o empresário.

“Acreditamos nos valores da Mov Locadora de democratizar o acesso ao audiovisual”, afirma Vinicius Granner, da FujiFilm Brasil. Ele conta que a Fujfilm fez lançamentos importantes em 2022 e, cada vez mais, espera estar presente no dia a dia dos produtores de conteúdo, desde o início da carreira.

“A Mov, com a agilidade de uma startup, tornou-se parte importante de nossa comunicação e negócios. A renovação é dar continuidade e tornar mais sólida esta parceria de sucesso”, considera Granner.

Paulo Galdieri, coordenador sênior de comunicação do São Paulo, por sua vez, afirma encontrar na Mov Locadora “a parceria ideal para os nossos projetos”. Já Rafael Ianoski, responsável pela área de multimídia do Coritiba, afirma que o clube encontrou na rentaltech audiovisual um parceiro estratégico institucional para agregar ainda mais valor à marca e vem ao encontro com o momento vivido pelo clube, de transformação e inovação: “A Mov é a parceira oficial do Coritiba e vamos, juntos, democratizar o audiovisual, tanto no futebol como na sociedade como um todo”, diz ele.

Por fim, o diretor da Santos TV, Guilherme Santos, afirma que o clube identificou na startup audiovisual “um parceiro estratégico e rápido” para atuar junto às produções audiovisuais na TV do clube, “com equipamentos atualizados e completos para as áreas de comunicação e marketing”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.movlocadora.com.br/