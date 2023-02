Saiba por que você deve investir em uma faculdade de Direito

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

Muitos jovens que saíram do ensino médio ou adultos que possuem a possibilidade de estudar possuem o sonho de começar uma faculdade de Direito. Assim como o curso de Medicina, essa especialização tem muita procura no mercado de trabalho devido a sua remuneração e por ser uma área versátil de se trabalhar.

Neste artigo, você vai conhecer cinco motivos para investir em um curso de Direito e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Continue a leitura!

5 motivos para investir em uma faculdade de Direito

Investir no curso de Direito oferece diversos benefícios antes e depois de sua conclusão. A formação é uma das mais antigas do mercado e é uma escolha perfeita para quem busca uma profissão muito promissora. Confira abaixo quais são os cinco principais benefícios de escolher estudar Direito:

1- Área de atuação mais abrangente

O curso de Direito oferece atuação ampla no mercado. Após a conclusão do curso e a aprovação da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o estudante pode atuar como advogado, docente em instituições e concorrer a cargos públicos, por exemplo. Além disso, as atuações como profissional de direito abrangem diferentes modalidades, como:

Direito Civil: área onde o docente pode auxiliar questões patrimoniais e familiares;

Direito Penal: área relacionada a acusação ou defesa de pessoas físicas ou jurídicas;

Direito Trabalhista: dentro da lei, o profissional atua na defesa de empresas ou trabalhadores que se sentem lesados de alguma forma.

Outras áreas de atuação: Direito do Consumidor, Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direito Tributário, entre outros.

2- Prestações de serviços como profissional liberal

Uma das características principais de um profissional de Direito é a sua autonomia. Caso a pessoa não queira atuar em grandes escritórios, ela pode trabalhar como profissional liberal, atendendo somente sua gama de clientes, podendo ser nacional ou internacional.

3- Conhecedor das leis

O respeito e a admiração por profissionais de Direito vem de seu amplo conhecimento das leis. No curso, o profissional é capacitado para conhecer todas as leis existentes e se manter sempre atento às necessidades da sociedade, auxiliando diferentes tipos de pessoas com total eficiência.

4- Concursos públicos

Bacharéis em direito possuem um forte atrativo pela área pública. Com isso, é possível conquistar um cargo estável e com uma boa remuneração. Além disso, as vagas costumam ser amplas desde o início até a magistratura. Separamos abaixo quais são as principais delas:

Carreira Policial: na carreira policial, graduados em Direito podem conquistar o cargo de delegado;

Ministério Público: na carreira do Ministério Público, o profissional pode conquistar o cargo de promotor de Justiça;

Defensoria Pública: o profissional age como defensor de cidadãos que não possuem recursos para bancar processos;

Magistratura: em magistratura, o profissional pode seguir carreira de juiz federal ou estadual.

5- Ótima remuneração

Geralmente, o profissional de Direito costuma ter uma vida financeira saudável. A média dos salários vai depender de sua área de atuação, podendo chegar até a um valor mais alto do que os citados acima, dependendo de sua posição e vontade. Esses valores podem aumentar conforme o tempo e a aquisição de experiência. Confira alguns dos valores:

Direito Civil: R$ 4.397,99;

Direito Penal: R$ 4.566,32;

Direito Público: R$ 5.769,35.

Viu como vale a pena investir na faculdade de Direito? Agora chegou a hora de buscar o seu curso e conquistar o seu lugar no mercado!