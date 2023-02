A importância da estética dos dentes para um sorriso bonito

Compartilhe Facebook

17 de fevereiro de 2023.

A odontologia não se resume apenas ao tratamento de doenças dentárias, mas também tem como objetivo proporcionar um sorriso bonito e saudável. A estética na odontologia é fundamental para a autoestima e a confiança dos pacientes, já que um sorriso harmonioso pode melhorar a aparência e a qualidade de vida das pessoas, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO).

No Brasil, a busca por procedimentos estéticos em odontologia tem aumentado nos últimos anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), o país é líder mundial em tratamentos odontológicos, com mais de 15 milhões de brasileiros realizando procedimentos estéticos dentários por ano. Alguns dos procedimentos mais procurados são o clareamento dental, a colocação de lentes de contato dentais e a ortodontia estética.

A estética na odontologia é uma preocupação global, e um estudo foi realizado para avaliar a influência do sorriso na autoestima e na qualidade de vida das pessoas. Os mesmos autores concluíram, após uma revisão sistemática da literatura, que pessoas com um sorriso bonito e saudável tendem a ter mais autoconfiança, melhor desempenho social e profissional, e uma maior satisfação com a vida.

A especialista em sorriso, Dra. Ândria Vicente Magri, explicou que “a estética dentária pode ajudar no tratamento de problemas de saúde bucal” e deu exemplos: “a correção de dentes tortos ou mal posicionados não só melhora a aparência, mas também pode prevenir doenças periodontais, dores de cabeça e problemas de mordida”, completou.

“Para alcançar um sorriso esteticamente agradável, é importante escolher um profissional capacitado e com experiência em odontologia estética”, falou a especialista, que completou dizendo que “o dentista irá avaliar a saúde bucal do paciente, identificar as necessidades individuais e propor os procedimentos mais adequados para cada caso.”

“O mercado de odontologia estética oferece diversas opções de tratamentos, desde procedimentos simples até intervenções mais complexas, como a harmonização facial“, segundo Ândria. A especialista ainda acrescentou que “entre as opções disponíveis, destacam-se o clareamento dental, a colocação de facetas de porcelana, a ortodontia estética e a reconstrução dental.”

Em resumo, a estética na odontologia é um aspecto importante para a saúde bucal e para a qualidade de vida das pessoas. A busca por um sorriso bonito e saudável está em crescimento no Brasil e no mundo, e é fundamental escolher um profissional capacitado e experiente para realizar os procedimentos estéticos dentários. Com o cuidado adequado, é possível ter um sorriso harmonioso e confiante.