ChatGPT: a IA acelera o mercado imobiliário

* Por: DINO - 17 de fevereiro de 2023.

Desenvolvido pela OpenAI, fundada em 2015 por empresários e filantropos como Elon Musk, Greg Brockman e Sam Altman, o ChatGPT, um chatbot autônomo, já ultrapassa os 5 milhões de downloads e deve receber US$ 10 bilhões de investimento da Microsoft, segundo a Forbes.

A técnica utilizada nessa Inteligência artificial chama-se “transfer learning”, uma aprendizagem de transferência no qual um treinamento no modelo foi realizado para tarefas específicas. Como por exemplo, prever a próxima palavra que está inserida no texto compreendendo o significado das palavras e frases em conjunto. Desse modo, após o treinamento, torna-se mais fácil as atividades de responder perguntas e escrever textos sobre diversos assuntos.

Considerado um chabot super avançado, seus textos são desenvolvidos do zero a partir de uma infinidade de outros textos disponíveis na internet que estão em notícias, sites, fóruns, livros e entre outros. Além disso, pode ser utilizado pelas empresas para aumentar a satisfação do atendimento ao cliente e contribuir para eficiência nas operações.

Como utilizar o ChatGPT no mercado imobiliário?

As empresas presentes no mercado imobiliário estão cada vez mais investindo em tecnologia para melhorar sua experiência junto ao cliente, e assim obter melhores resultados. Para Diego Godoy, publicitário e sócio-fundador da Bravier Imóveis “a utilização do ChatGPT em nossa imobiliária tem auxiliado toda a equipe de corretores, principalmente para divulgar os imóveis, pois conseguimos ganhar tempo e economizar cerca de 20 a 25 minutos por descrição detalhada de cada imóvel”. Além disso, ressalta que apesar de não ser um sistema perfeito, contribui para uma alta produtividade dos colaboradores.

Entre os benefícios proporcionados pelo ChatGPT para os negócios imobiliários, pode-se destacar a melhora na gestão das equipes pela otimização de tempo no atendimento ao cliente e leads. Junto ao auxílio em tarefas específicas aos corretores de imóveis como por exemplo, a criação de descrições precisas, eficazes e convincentes para o anúncio de um determinado imóvel.

De acordo com uma lista divulgada pelo Sebrae, os empresários podem utilizar o ChatGPT para realizar um marketing automatizado com o envio de mensagens personalizadas, efetuar processos internos repetitivos e coletar e analisar dados de clientes para qualificar ainda mais a experiência do usuário. Ainda, é possível integrar com outros aplicativos e CRMs para sofisticar a aceleração dos processos. Ou seja, com o ChatGPT os corretores e corretoras de imóveis podem gastar menos tempo no desenvolvimento de textos e processos antes demorados diminuindo os custos, pois direcionam sua atenção a atividades consideradas mais importantes, como realizar reuniões ou visitar imóveis.

De acordo com Victorio Venturini, CEO da Jetimob, uma empresa de inovação e tecnologia voltada para o mercado imobiliário, afirma que a utilização da Inteligência Artificial com ferramenta que compõe o cenário de trabalho dos gestores e empresários, significa um salto para o futuro dos negócios, pois “estamos presenciando cada vez mais a tecnologia aliada a nossa rotina pessoal e profissional, possibilitando inúmeros ganhos no que diz respeito à evolução e o aprimoramento das empresas no mercado imobiliário, reduzindo custos e otimizando o tempo demandado nos processos mais relevantes”, finaliza.

Para manter-se atualizado sobre as inovações do mercado imobiliário, basta acessar:

https://www.jetimob.com/blog/chatgpt/