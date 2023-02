Clube Sírio integra campanha “Juntos pela Síria”

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de fevereiro de 2023.

O Esporte Clube Sírio é uma das organizações que integram a campanha emergencial “Juntos pela Síria”, voltada às vítimas do terremoto de 06 de fevereiro, que ocorreu na Síria, na região norte do país.

As entidades que participam da campanha receberão doações em dinheiro até o dia 24 de fevereiro. O valor será destinado à compra de medicamentos e materiais hospitalares, que serão enviados ao país árabe, com coordenação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que fará o envio.

As outras entidades que aderiram à campanha são: Arquidiocese Ortodoxa, Associação Beneficente A Mão Branca, Associação Beneficente Síria-HCOR, Associação Beneficente Sírio-Libanesa, Associação Cedro do Líbano, Associação Médica Líbano Brasileira, Câmara de Comércio Árabe Brasileira, Club Homs, Clube Atlético Monte Líbano, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), Hospital Sírio Libanês, Lar Sírio, Mesquita Brasil e Sociedade Antioquina do Brasil.

A chave Pix para doar é o e-mail [email protected].

Dados para depósito bancário:

Banco Santander – nº 033

Agência – 3681

CC – 13003341-5

CNPJ – 62.659.784/0001-11

Empresa – Câmara de Comércio Árabe Brasileira

Nova Diretoria do Esporte Clube Sírio

A nova diretoria executiva do Clube Sírio, eleita em outubro de 2022, tomou posse em 31 de janeiro, para o biênio 2023-2025, composta por:

Presidente reeleito: Marcos Demetrio Haik

Vice-presidente administrativo: Alberto Azank Júnior

Vice-presidente social reeleito: Dr. Cesar Ibrahim David

Vice-presidente Esportivo: André Mouaccad

Secretário geral – Dr. Rodrigo Dib

Tesoureiro geral – Marcos Feres Sallum