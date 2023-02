Dor de dente siso: Aliviando o incômodo da dor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de fevereiro de 2023.

A dor de dente siso é um problema comum que afeta uma grande parcela da população em todo o mundo. Segundo a NHS, o dente siso, também conhecido como terceiro molar, é o último dente a nascer, geralmente na adolescência ou início da idade adulta.

No Brasil, a extração do dente siso é uma das cirurgias odontológicas mais comuns, e estima-se que 65% da população brasileira precise passar por esse procedimento. Além disso, a falta de informação e prevenção sobre os dentes do siso pode levar a problemas mais graves, como infecções e inflamações, segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO)

Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (INS), a extração do dente siso é uma das cirurgias odontológicas mais comuns realizadas não só no Brasil, mas no mundo; e mais de 10 milhões de dentes do siso são extraídos a cada ano, só nos Estados Unidos. Além disso, a Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais (AAOMS) estima que cerca de 85% das pessoas precisarão de extração do dente siso em algum momento de suas vidas.

“A dor do dente siso pode ser causada por diferentes fatores, incluindo inflamação, cáries, retenção de alimentos, dentes impactados ou dentes que não nasceram completamente” é o que diz a dra. Ândria Vicente Magri, que é dentista e especialista no assunto. Ela complementa dizendo que “quando o dente siso está impactado, ou seja, não consegue nascer completamente, pode haver inflamação da gengiva e dor intensa.”

Como aliviar a dor causada pelo siso

“Para aliviar a dor do dente siso, é importante manter uma boa higiene bucal, fazer bochechos com água morna e sal, aplicar gelo na área afetada e tomar analgésicos recomendados”, diz a especialista. No entanto, o tratamento definitivo para a dor do dente siso é, geralmente, a extração do dente, segundo a NHS.

“A extração do dente siso pode ser um procedimento simples ou complexo, dependendo da posição e da condição do dente” relata a dentista Ândria que completa dizendo que “no entanto, a extração do dente siso é um procedimento comum e seguro, e a recuperação geralmente é rápida.”

Ao ser questionada sobre o significado da dor no siso, a especialista no assunto explicou que “é importante ressaltar que a dor do dente siso pode ser um sinal de outras condições, como a periodontite, que é uma infecção grave na gengiva.”

“A dor do dente do siso é um problema comum que pode ser causado por várias condições. É importante manter uma boa higiene bucal, procurar um dentista para um diagnóstico preciso e considerar a extração do dente siso se for necessário”, relata Ândria. “Com o tratamento adequado, a dor do dente pode ser aliviada e a saúde bucal pode ser mantida em dia”, completa a profissional, que conclui dizendo que “é fundamental entender que a extração do dente siso é um procedimento comum e seguro, e que a prevenção e cuidados com a saúde bucal são essenciais para evitar complicações e dores desnecessárias.”

Conclusão

Em suma, “a dor do dente siso é uma condição comum que pode afetar qualquer pessoa e a prevenção e o tratamento adequado são fundamentais para aliviar a dor e evitar complicações mais graves”, diz a dentista. Por isso, é importante manter uma rotina de cuidados com a saúde bucal e procurar um dentista regularmente para avaliar a necessidade de extração do dente siso e realizar outros tratamentos odontológicos preventivos, segundo o site do CFO, que também apresenta a informação que com essas medidas, é possível ter uma saúde bucal saudável e livre de dores incômodas.