Grupo Lenovo: resultados do terceiro trimestre 2022/23

17 de fevereiro de 2023.

O Grupo Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre, com receita do Grupo de US$ 15,3 bilhões e lucro líquido de US$ 437 milhões. A receita de negócios fora do segmento de PC alcançou um pico de 41% e a rentabilidade permaneceu sólidaàmedida que os mecanismos de crescimento diversificados da Lenovo do Grupo de Soluções e Serviços (Solutions and Services Group, SSG) e do Grupo de Soluções de Infraestrutura (Infrastructure Solutions Group, ISG) aumentaram a receita para recordes de US$ 1,8 bilhão e US$ 2,9 bilhões, respectivamente – um crescimento ano a ano de 23% e 48%. Todos os principais ramos empresariais contribuíram para o lucro operacional pelo quinto trimestre consecutivo.

Embora o setor enfrente importantes pressões macroeconômicas, a Lenovo vê muitas oportunidades de longo prazoàmedida que as tendências mundiais de digitalização e transformação inteligente continuam em alta e a expectativa é de que os gastos com TI se recuperem para uma taxa de crescimento moderada a médio/longo prazo. No segmento de PC, a demanda real, conforme refletido pelos dados de ativação em 2022, é muito melhor do que indicam os dados de envio da indústria, pois o canal consome excesso de estoque. O Grupo espera que o crescimento ano a ano seja retomado na segunda metade do ano civil, com a demanda do usuário final sendo maior do que os níveis pré-Covid.

O Grupo continua tomando medidas proativas para fortalecer ainda mais sua competitividade de custos. Ele fará isso investindo em mecanismos de crescimento de alta margem, bem como reduzindo as despesas operacionais da taxa de execução. O saldo de caixa da Lenovo continua forte, o ciclo de conversão de caixa continua melhorando, o estoque de canal foi reduzido e a empresa continua investindo em R&D e sustentabilidade – mantendo o compromisso de dobrar a rentabilidade a médio prazo.

Destaques financeiros:

3T 22/23



milhões de US$ 3T 21/22



milhões de US$ Variação Receita do Grupo 15.267 20.127 (24%) Receita bruta 605 855 (29%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas) 437 640 (32%) Receita líquida (lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS) [1] 447 652 (31%) Ganhos básicos por ação (em centavos de US$) 3,65 5,50 (1,85)

Citação do presidente do conselho e CEO, Yuanqing Yang:

“Os resultados sólidos de hoje demonstram que nossa estratégia de transformação liderada por serviços está dando seus frutos. Nossos diversificados mecanismos de crescimento de negócios não relacionados a PC agora respondem por mais de 40% da receita do Grupo e estão fortalecendo a rentabilidade. Apesar da complexidade do ambiente macro, mantivemos nossa liderança de mercado em PC. Continuo confiante de que nossa estratégia clara, resiliência operacional, liquidez saudável e investimento contínuo em inovação garantirão que possamos oferecer crescimento sustentável de longo prazo e maior lucratividade”.

Grupo de Soluções e Serviços (Solutions and Services Group, SSG): receita recorde e margem alta

Oportunidade:

Espera-se que o mercado de serviços de TI de trilhões de dólares permaneça forte a médio/longo prazo, com o crescimento dos serviços gerenciados para nuvem, local e borda com aumento de 7% de CAGR. Os gastos em soluções e serviços verticais em educação, varejo inteligente, cidade inteligente e manufatura apresentam CAGR de quase dois dígitos.

Desempenho do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022/23:

No último trimestre, a receita do SSG cresceu 23% ano a ano, para US$ 1,8 bilhão, com margem operacional de 20,2% e lucro operacional 12% ano a ano.

Uma vez mais, todos os segmentos entregaram alta rentabilidade e forte crescimento de receita.

O mix de receita de soluções e serviços não centrados em hardware alcançou um recorde de 53%, com os serviços gerenciados quase dobrando ano a ano, impulsionados pelo TruScale Everything as a Service.

Crescimento sustentável:

O SSG continua investindo na criação de soluções horizontais e verticais escaláveis e repetíveis com a Lenovo IP.

Além disso, o SSG enriqueceu suas soluções de local de trabalho digital, fortaleceu seu portfólio de nuvem híbrida e expandiu ainda mais suas ofertas de sustentabilidade.

Grupo de Soluções de Infraestrutura (Infrastructure Solutions Group, ISG): receita recorde e lucro recorde

Oportunidade:

Até 2025, só o mercado de servidores deve alcançar US$ 135 bilhões. No mesmo período, o mercado de infraestrutura de ponta crescerá 17% de CAGR para atingir US$ 37 bilhões, e o mercado de armazenamento ultrapassará US$ 35 bilhões.

Desempenho do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022/23:

A receita do ISG no trimestre aumentou 48% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico de US$ 2,9 bilhões.

O lucro operacional mais que dobrou em relação ao ano anterior, atingindo o recorde histórico de US$ 43 milhões, marcando sete trimestres consecutivos de melhorias em relação ao ano anterior.

A receita de servidores cresceu 35% ano a ano para um novo recorde, tornando a Lenovo a terceira maior empresa de servidores do mundo. A receita de armazenamento mais do que triplicou (agora é a quinta maior do mundo) e a de software cresceu 52% – ambas atingindo recordes históricos.

Crescimento sustentável:

O ISG continua melhorando seu portfólio de infraestrutura e investindo em inovação, principalmente em computação de borda com tecnologia de IA e nuvem híbrida.

O ISG continua focado em ser o maior provedor de soluções de infraestrutura de ponta a ponta e o que mais cresce do mundo, ao mesmo tempo em que equilibra escala e rentabilidade.

Grupo de Dispositivos Inteligentes (Intelligent Devices Group, IDG): lucratividade sólida e expansão para áreas de crescimento

Oportunidade:

Apesar do declínio do segmento de PC, a demanda real, conforme refletido pelos dados de ativação em 2022, é muito melhor do que indicam os dados de envio da indústria, com o mercado devendo se estabilizar em um nível superior ao pré-pandêmico no segundo semestre de 2023.

Desempenho do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022/23:

O IDG manteve, com sucesso, a liderança no mercado de PC – com 23,1% de participação de mercado. Também manteve a rentabilidade líder do setor de 7,3%, impulsionada pela forte competitividade do produto refletida nas principais ativações do Windows e resultando em melhores níveis de estoque.

O negócio de smartphones foi lucrativo pelo 11º trimestre consecutivo. As ativações do produto premium motorola edge cresceram 74% em relação ao ano anterior.

O mix de produtos premium no portfólio de tablets foi expandido e a soluções de espaços inteligentes continuaram demonstrando potencial de crescimento com conquistas importantes.

Crescimento sustentável:

A inovação continuou impulsionando a evolução de dispositivos inteligentes para espaços inteligentes.

O Lenovo Yoga Book 9i ganhou 50 prêmios históricos na recente feira CES, como o primeiro [2] laptop OLED de tela dupla de tamanho completo do mundo; e o Lenovo ThinkPhone da Motorola, o primeiro smartphone focado em B2B da empresa, ganhou 15 prêmios “Best of CES” graças ao seu forte posicionamento em segurança e produtividade.

laptop OLED de tela dupla de tamanho completo do mundo; e o Lenovo ThinkPhone da Motorola, o primeiro smartphone focado em B2B da empresa, ganhou 15 prêmios “Best of CES” graças ao seu forte posicionamento em segurança e produtividade. As soluções aprimoradas de local de trabalho digital estão melhorando as experiências do usuário em espaços de trabalho híbridos.

Destaques operacionais e investimentos para o futuro

Governança ambiental, social e corporativa – A Lenovo recentemente se tornou parte do primeiro grupo de empresas a receber a validação net-zero da iniciativa Science Based Targets, uma parceria entre o Pacto Global da ONU, CDP, World Resources Institute e World Wide Fund for Nature, tornando-se a primeira fabricante de PC e smartphone com metas validadas pelo Padrão Net-Zero. Como parte de seus compromissos mais amplos de sustentabilidade, a Lenovo se associouàKuehne+Nagel para desenvolver uma solução de logística sustentável que visa ajudar os clientes a reduzir sua pegada de carbono. A empresa foi listada no Índice de Igualdade de Gênero (GEI) de 2023 da Bloomberg pelo quarto ano. A estrutura desse índice acompanha o progresso de 484 empresas, em 11 setores e 45 países e regiões ao redor do mundo, no empoderamento e igualdade das mulheres no local de trabalho.

Excelência na cadeia de suprimentos – No Fórum Econômico Mundial deste ano, em Davos (Suíça), a fábrica Hefei da Lenovo, LCFC, foi reconhecida como um dos 18 novos locais adicionadosàGlobal Lighthouse Network do Fórum, entre 132 grandes fabricantes, cada um escolhido por sua liderança e integração das tecnologias da Quarta Revolução Industrial (4RI). Fundada em 2011, a LCFC é uma das fábricas de manufatura inteligente mais avançadas do mundo e a maior para dispositivos de computação inteligentes (PCs, servidores, computação de ponta e Internet das Coisas inteligente). Ela é o carro-chefe da rede de mais de 35 locais de fabricação da Lenovo em nove mercados e envia produtos para 126 mercados do mundo inteiro. Isso é feito gerenciando 300 mil peças individuais de materiais e peças todos os dias, 300 novos produtos discretos todos os anos e mais de 200 mil configurações diferentes de produtos.

Reconhecimentos da indústria – A revista Fortune publicou recentemente sua lista anual de “Empresas mais admiradas do mundo”, onde a Lenovo subiu 11 posições na lista – para o 189º lugar. O ranking anual avalia a reputação corporativa de organizações internacionais e analisa as 1 mil maiores empresas dos EUA, juntamente com as 500 empresas mundiais da FORTUNE, com receita anual de mais de US$ 10 bilhões. A Lenovo atualmente ocupa a 171ª posição na lista FORTUNE Global 500. A lista classifica empresas internacionais de 52 setores diferentes. Dentro das empresas da subcategoria “Indústria de informática”, a Lenovo foi particularmente reconhecida como a “mais admirada”, com boa pontuação em qualidade de produtos e serviços, governança, inovação e responsabilidade social.

A Fast Company reconheceu recentemente a tecnologia educacional de realidade mista da Lenovo como uma das “próximas grandes coisas em tecnologia”. O painel de editores e escritores investiga o mundo da tecnologia para mostrar o que acredita ser a “próxima grande novidade em tecnologia” em empresas de todos os tamanhos, desde multinacionais a startups. Este ano, a Lenovo foi escolhida, juntamente com outras 120 empresas, que demonstraram pensamento inovador e tecnologia de ponta. A Lenovo foi destacada como uma das várias empresas que tentam tornar o mundo um lugar melhor, resolvendo problemas sociais básicos.

[1] A medida não-HKFRS foi ajustada excluindo as variações líquidas do valor justo dos ativos financeiros a valor justo por meio de lucro ou perda, amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, encargos relacionados a fusões e aquisições; e os correspondentes efeitos do imposto de renda, se for o caso. [2] Com base em pesquisa interna realizada em 2 de dezembro de 2022, de todos os principais fabricantes de PC que enviam mais de 1 milhão de unidades a redor do mundo anualmente.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos e todas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para as principais áreas de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Essa transformação, juntamente com a inovação que muda o mundo da Lenovo, está criando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

GRUPO LENOVO

RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2022 (em milhões de US$, exceto por dados de participação)

3T 22/23

3T 21/22

VAR. A/A Receita 15.267 20.127 (24%) Lucro bruto 2.612 3.355 (22%) Margem de lucro bruto 17,1% 16,7% 0,4 pts Despesas operacionais (1.862) (2.423) (23%) Despesas de P&D (579) (549) 5% (incluído nas despesas operacionais) Relação despesas/receitas 12,2% 12% 0,2 pts Lucro operacional 750 932 (20%) Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (145) (77) 88% Receita bruta 605 855 (29%) Tributação (123) (173) (29%) Lucro no período 482 682 (29%) Participações societárias minoritárias (45) (42) 6% Lucro atribuível aos acionistas 437 640 (32%) Lucro atribuível aos acionistas – não-HKFRS[1] 447 652 (31%) Ganhos por ação (em centavos de US$) Básico 3,65 5,50 (1,85) Diluído 3,44 4,92 (1,48)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.

Contato:

Hong Kong – Angela Lee,[email protected], +852 2516 4810

Londres – Charlotte West, [email protected], +44 7825 605720

Zeno Group – [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE