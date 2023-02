Plataformas de e-learning são avaliadas pela Forbes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de fevereiro de 2023.

A educação a distância é uma realidade pós-pandemia e prova disso é constatação da pesquisa da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP que apontou que 61% dos estudantes que ingressam no ensino superior, preferem o modelo EAD, além da avaliação e classificação da Forbes Advisor para as diferentes plataformas de LMS.

O resultado desta avaliação está publicado na edição de 24 de janeiro do site da Forbes Advisor, com o tema “Melhores Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem de 2023”.

O iSpring Solutions foi uma das selecionadas dessa avaliação, ao disputar com várias empresas globais, como Cypher Learning, Talent e Absorb.

O que é LMS

LMS é a sigla para Learning Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem, em português. É uma plataforma tecnológica que permite a administração, documentação, seguimento, avaliação e relatórios de processos de aprendizagem e treinamento.

As aplicações de uma plataforma LMS incluem:

Treinamento Corporativo: as empresas podem usar uma plataforma LMS para oferecer treinamento a seus funcionários, como treinamento de produtos, segurança no trabalho, e desenvolvimento de habilidades. Educação a Distância: a plataforma LMS pode ser usada para fornecer cursos on-line, permitindo que os alunos aprendam a qualquer hora e lugar, sem ter que se deslocar para uma instituição de ensino. Ensino de Idiomas: as plataformas LMS podem ser usadas para ajudar os estudantes a aprender novos idiomas, oferecendo cursos interativos e recursos de avaliação. Certificação Profissional: as plataformas LMS podem ser usadas para ajudar os profissionais a obter certificações em suas áreas de atuação, oferecendo cursos e exames on-line.

Em geral, as plataformas LMS oferecem recursos convenientes e eficientes para gerenciar e monitorar o processo de aprendizagem, tornando-se uma ferramenta valiosa para organizações de todos os tipos e setores.

A Forbes Advisor

A Forbes Advisor é uma divisão da Forbes Media LLC., atuando como um “conselheiro financeiro”, por meio de uma plataforma global dedicada a ajudar os consumidores a fazer as melhores escolhas financeiras para suas vidas e empresas.

Uma equipe de especialistas utiliza uma metodologia própria para analisar produtos e serviços e compará-los entre si, para oferecer ao leitor as melhores orientações, que resultarão em escolhas acertadas e confiáveis.

A importância da avaliação

A avaliação da Forbes Advisor é importante para as plataformas LMS porque fornece uma análise objetiva e independente dos recursos e desempenho dessas plataformas.

Isso permite que as organizações, empresas e demais usuários tenham informações valiosas para ajudá-los a tomar uma decisão bem embasada sobre qual plataforma escolher.

Essa avaliação inclui uma pesquisa avançada dos recursos das plataformas, da usabilidade, da integração com outras ferramentas, da flexibilidade e da escalabilidade, entre outros aspectos. Além disso, pode fornecer uma visão geral dos investimentos necessários para aquisição e uso da plataforma e da assistência técnica e suporte ao cliente disponíveis.

Com tantas opções de plataformas LMS disponíveis no mercado, a avaliação da Forbes Advisor é uma ferramenta útil para ajudar as pessoas a comparar as diferentes opções e escolher a plataforma que melhor atenda às suas necessidades. Assim, a avaliação da Forbes Advisor é fundamental para ajudar as organizações a selecionar uma plataforma LMS confiável e eficaz.

Como foi a seleção da Forbes Advisor

Para escolher os melhores sistemas de gestão de aprendizagem (LMS), os especialistas consideraram vários fatores, mas principalmente a usabilidade e o conjunto de recursos que atendem satisfatoriamente às necessidades dos usuários.

Assim, nos resultados publicados, os especialistas concluíram que “O iSpring tem uma ampla gama de características, incluindo aprendizagem móvel, certificação, treinamento de conformidade, treinamento sobre produtos, onboarding, relatórios, integrações e suporte SCORM. Também oferecem rápido suporte ao cliente – uma característica importante para empresas que precisam de ajuda na criação ou uso de seu LMS”.

Nova plataforma EAD corporativa

Na sequência dessa seleção, a iSpring Solution resolveu anunciar a nova versão da plataforma LMS, as novas aplicações e condições para aquisição.

A nova plataforma oferecerá para pequenas empresas e usuários as funcionalidades que precisam para desenvolver treinamentos de forma rápida e intuitiva.

Além disso, as novas funcionalidades também podem atender companhias que precisam de uma plataforma de LMS mais robusta para treinar, engajar e avaliar grandes equipes ou colaboradores em várias partes do mundo e em diferentes idiomas.

O gerente de L & D, Michael Keller destaca que o objetivo é sempre oferecer opções e funcionalidades que maximizem a eficiência e atendam às necessidades dos usuários. “Seja ele iniciante ou um expert em design instrucional”, conclui Keller.