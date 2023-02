Rinoplastia está entre procedimentos mais buscado por homens

Compartilhe Facebook

17 de fevereiro de 2023.

O número de pessoas fazendo cirurgias plásticas no país vem crescendo a cada ano, e não é apenas entre o público feminino, os homens também estão cada vez mais preocupados com a estética. Dados divulgados pela Isaps (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, na sigla em inglês), em novembro passado, apontam que os homens representam cerca de 35% dos pacientes que buscam procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no país.

A pesquisa também mostra que a rinoplastia ocupa o segundo lugar entre os procedimentos mais realizados pelo público masculino. De acordo com a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), nos últimos cinco anos, esse número passou de 5% para 30%.

O público da terceira idade, acima de 60 anos, também se destaca entre os que estão buscando procedimentos estéticos, em especial a rinoplastia. Ainda segundo a SBCP, o número de procedimentos realizados nessa faixa etária saltou de 5,4% para 6,6% antes da pandemia, alta essa que deve ser mantida no pós-pandemia.

De acordo com uma pesquisa da ABCPF (Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face), realizada em 2020, a cirurgia do nariz foi o procedimento facial mais realizado entre os brasileiros. Neste mesmo ano, de acordo com um levantamento da Isaps, 87.879 rinoplastias foram feitas no Brasil. Além disso, o termo “rinoplastia” foi o mais buscado no Google Trends no primeiro semestre de 2022.

O cirurgião plástico Dr. Rogério Ramos, membro titular da SBCP e especialista em rinoplastia, destaca que os procedimentos relacionados à rinoplastia estão crescendo bastante, sobretudo após as reuniões de vídeo via aplicativos, pois passou a ser mais evidente os pequenos defeitos no nariz e região facial

Dr. Ramos fala ainda sobre as inovações tecnológicas no procedimento. “Recentemente temos a rinoplastia de preservação, que consiste em preservar a estrutura cartilaginosa do terço médio do nariz, sobretudo da cartilagem septal. Com isso, nos casos em que é possível, podemos ter uma maior previsibilidade e durabilidade dos resultados”, explica.

Outra técnica que está sendo bastante difundida é a rinoplastia ultrassônica. “Neste método, a parte óssea e às vezes cartilaginosa (também enxertos) podem ser tratados através de um equipamento com tecnologia ultrassônica capaz de realizar as incisões e osteotomias com mais precisão e então com uma recuperação mais rápida”, esclarece o especialista.

Conforme cita o cirurgião plástico, que possui mais de 20 anos de experiência, a segurança nos procedimentos de rinoplastia estética e funcional estão garantidas quando realizados em ambiente hospitalar. “As técnicas buscam uma estruturação ao mesmo tempo que preservamos estruturas importantes na anatomia. Tudo isso conseguimos um bom resultado estético sem comprometer a função respiratória”, salienta o Dr. Rogerio Ramos.