Cresce busca por serviços e empresas brasileiras em Orlando

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de fevereiro de 2023.

Os Estados Unidos seguem sendo a principal escolha dos brasileiros, seja para turismo, ou mesmo para imigração. De acordo com estimativas do Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1,9 milhão de brasileiros, entre legais e ilegais, residem nos EUA. Já o Visit Florida, corporação oficial de marketing de turismo da Flórida, divulgou no início do mês que o Brasil foi o terceiro País que mais enviou turistas para a Flórida em 2022, foram 709 mil visitantes durante todo o ano.

Orlando é uma das preferidas pelos brasileiros. A Prefeitura local informou que a comunidade brasileira é composta por mais de 30 mil pessoas que residem legalmente na Cidade, trabalhando, estudando e, principalmente, consumindo, sem contar os milhares de turistas que viajam para conhecer os Parques da Disney, Universal e outras atrações.

Géro Bonini, jornalista e CEO do site Tudo Para Brasileiros , que conta com sistema de busca de profissionais e empresas brasileiras em Orlando, destaca que esse elevado número de brasileiros na Cidade acompanha a busca por serviços prestados em português.

“Apenas em Orlando moram mais de 30 mil brasileiros, além de milhares de turistas. Todas essas pessoas procuram, diariamente, serviços prestados por outros brasileiros, buscam por pessoas que atendam em português. O inglês ainda é uma grande barreira para muitos e poder encontrar profissionais, como médicos, dentistas, veterinários, cabeleireiros, corretores, professores, pintores, encanadores, assim como restaurantes, bares, supermercados, locadoras de veículos, com atendimento em português, oferecendo produtos brasileiros, facilita a vida dessas pessoas e até as aproxima, de uma certa forma, do Brasil”, disse.

As empresas e profissionais que oferecem produtos brasileiros e serviços e atendimentos em português em Orlando fazem questão de destacar isso, para atrair esse grande público, que tem crescido a cada ano, não somente na Flórida, mas em todo os Estados Unidos.