Cuidados com saúde ajudam a curtir a folia com segurança

20 de fevereiro de 2023.

O carnaval é uma das festas mais aguardadas e celebradas no Brasil. Há festa para todos os gostos musicais, em diversos formatos e para todos os bolsos também. Desfiles das escolas de samba, blocos de rua, bailes da cidade, festas nas praças, palcos nas praias e os mais diversos tipos de diversão requerem energia e hidratação suficientes para manter a intensa atividade física no período. É preciso lembrar também que deve-se sempre respeitar a todos e não esquecer de cuidar da saúde, ainda mais sendo que em 2023 o carnaval conta com mais ares de normalidade após tantos anos sob impacto da pandemia de Covid-19.

O Dr Rizzieri Gomes, médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida, dá dicas de como manter a saúde durante o carnaval sem abrir mão da diversão.

Beber com moderação

Durante o período a animação toma conta de todos e a bebida alcoólica é um dos personagens principais nas festas. Mas é preciso lembrar que: bebida alcoólica não hidrata e nem mata a sede. “A bebida alcoólica em excesso pode gerar desidratação e resultar em náuseas e, no dia seguinte, aquela sensação de ressaca”, informa. “ Além disso, estudos demonstraram que consumo de álcool em quantidades excessivas provoca, enfraquecimento do músculo cardíaco, levando a uma doença grave denominada cardiomiopatia alcoólica (CMA), insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas (palpitações, tonturas desmaios) que juntas são responsáveis por taxa de cerca de 10% de mortalidade anual. Indiretamente, ele pode atuar como fator de risco adicional para Infarto Agudo do Miocárdio e Hipertensão Arterial”.

Hidrate-se

É importante beber muita água, o tempo todo. “Uma dica para quem pretende beber é intercalar a bebida alcoólica com água para se manter hidratado. O líquido faz toda a diferença para garantir que tudo funcione bem: uma boa hidratação ajuda na digestão, facilita a circulação, fortalece os músculos, contribui com o cérebro e até mesmo ao coração. Dentre os sintomas da desidratação dentre eles estão dor de cabeça, fome intensa, fadiga, dor muscular, escurecimento da visão, cansaço, desânimo, pele e boca secas, redução na quantidade de urina e seu escurecimento”, diz.

Cuidados com o Sol

A exposição excessiva ao sol pode causar insolação. Usar protetor solar, bonés ou chapéus irá evitar também queimaduras indesejadas. O horário para um bronzeamento saudável é até as 10h e depois das 16h. “É essencial que as pessoas lembrem de reaplicar o filtro solar a cada duas horas, sempre que transpirar muito ou se molhar no mar ou na piscina. E não se pode esquecer também de se proteger aplicando o filtro solar mesmo que o dia esteja nublado”, orienta o médico.

Não esquecer óculos de sol

A claridade em excesso pode causar danos à córnea dos olhos, além de possíveis rugas de expressão, uma vez que ela faz com que as pessoas contraiam os músculos ao redor dos olhos. “Os óculos também protegem contra os raios UV, que por sua vez podem causar câncer na região dos olhos, além de provocar bolsas e flacidez” menciona.

Alimentar-se adequadamente

Uma alimentação adequada no período pode fazer toda a diferença para aguentar a pegada do período. “Alimentar-se corretamente, dar preferência a comidas leves, como verdura, legumes e frutas. Ter um olhar mais atento à alimentação é fundamental, especialmente durante o período de carnaval. E, muito importante, não esquecer de se alimentar antes de ingerir bebidas alcoólicas”. E lembrar que “o nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico, quanto para o mental”, afirma.

Usar preservativo

Para alguns, carnaval é tempo de pura diversão e, consequentemente, de relações sexuais. “Cuidar do corpo é essencial, a prevenção evita as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como o vírus do HIV (causador da AIDS), HPV, gonorreia, sífilis, hepatite e outras, além de evitar uma gravidez indesejada”, alerta. Algumas prefeituras, inclusive, lançaram em 2023 campanhas de sexo seguro, com distribuição de preservativos (o que acontece o ano todo em diversos postos de saúde, vale lembrar). Usar aquelas com sabor para manter o clima divertido da data é uma opção. O mais importante é ficar atento à data de validade e não armazenar em lugares quentes ou próximos de objetos pontiagudos que possam perfurar e inutilizar a camisinha.

Ter respeito

Não é porque o período é de festas que se pode fazer ou falar o que quiser. Há certos cuidados que não se pode deixar de lado nunca. Não se pode perder a cordialidade ou mesmo o respeito com os demais foliões. Todo mundo está ali para brincar e se divertir.

O que fazer em caso de doença

Caso a pessoa tenha algum tipo de doença crônica como diabetes, hipertensão, epilepsia, alergia, utilize próteses ou algum medicamento específico, ter sempre consigo um aviso é importante. “Nesses casos é essencial deixar um bilhete consigo com as informações e os números de emergência que possam ser acionados se for o caso. Se a pessoa precisar de atendimento e não estiver em condições de se comunicar, isso vai facilitar para que o profissional de saúde que lhe atender saiba exatamente o que deve ser feito”, menciona.

Descansar é importante

Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico: durante o sono ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo a curto, médio e, mesmo, a longo prazo. “Sendo assim, a qualidade do sono está diretamente ligada a qualidade de vida e a promoção da saúde“, finaliza o médico.