Landing Page desenvolvida para área da saúde é premiada em Minas Gerais

* Por: DINO - 20 de fevereiro de 2023.

Um projeto que foi ao ar em 2022, idealizado entre a Agência Kaizen e a Rede Paulo de Tarso, foi destaque no Prêmio Mário Alberto de Lima Costa, que celebra a inovação em ações estratégicas. Trata-se do desenvolvimento de uma landing page customizada e direcionada ao público B2B e B2C de Minas Gerais. Na ocasião, a LP foi premiada na categoria Sustentabilidade Econômico-Financeira.

O projeto da LP foi desenvolvido pela equipe criativa da Kaizen em sintonia com o setor de comunicação da Rede Paulo de Tarso. O objetivo, de acordo com Guilherme Sgaria, gerente do projeto na agência, era apresentar a Clínica de Transição Paulo de Tarso, prospectar clientes e atrair novas operadoras de saúde. Da mesma forma, o objetivo também se revelou o grande desafio. Afinal, como atingir os dois públicos com uma linguagem adequada?

Criação de landing page customizada

A criação da landing page (cuidadosespecializados.redepaulodetarso.com.br) pela Agência Kaizen surgiu com a missão de explicar o que é uma clínica de transição, de que forma ela pode contribuir na reabilitação e, ainda, atrair novas operadoras de saúde como uma estratégia de negócios. Dessa forma, a LP segue uma linguagem direcionada a ambos os públicos, com recursos visuais e de mídia para atrair a atenção.

Com foco informativo, são abordados temas como o conceito da clínica, para quem ela se destina e quando ela deve ser procurada. Um formulário de contato ajuda a atrair leads interessados nos serviços. Para humanizar o atendimento, uma das estratégias da Kaizen foi a criação do “Dr. Paulinho” e o chatbot para atendimento rápido. O contato também é facilitado com a inserção do botão de WhatsApp fixo no rodapé da página.

Os depoimentos de pacientes reais funcionam como estratégia de convencimento para demonstrar como a Clínica de Transição Paulo de Tarso auxilia pacientes com diferentes demandas em seus processos de reabilitação. Ainda como prova social, há um vídeo produzido pelo cliente com a narrativa da “Dona Regina”, que ilustra o atendimento.

Além do “Dr, Paulinho”, das provas sociais e do layout interativo e amigável, a página oferece uma visita guiada em duas modalidades. O paciente pode optar por conhecer a clínica em um tour virtual ou presencial, agendando a data diretamente com a equipe de atendimento.

Reconhecimento em premiação que celebra a inovação

De acordo com Mariana Castello Branco, assessora de comunicação e marketing da Rede Paulo de Tarso, inovar faz parte do DNA da instituição e a cerimônia de entrega do Prêmio Mário Alberto de Lima Costa (in memoriam) valoriza as ações idealizadas pelos colaboradores da Rede. A ação Co-criação da landing page, desenvolvida pelo setor de Integração de Rede da Gerência Comercial e Assessoria de Comunicação e Marketing, foi premiada na categoria Sustentabilidade Econômico-Financeira.

“Não conseguiríamos apresentar essa inovação sem o apoio da Agência Kaizen, que tem contribuído para contarmos para mais pessoas sobre o nosso cuidar que transforma. Além da landing page, a agência desenvolveu o site institucional e realiza a gestão de tráfego pago para geração de oportunidades de negócios, visando a ocupação de leitos. Continuaremos firmes em 2023 trabalhando para conseguir mais visibilidade para nossa instituição”, afirma Mariana.

Excelentes resultados e 100% dos leitos ocupados

Ainda, foram utilizadas outras ferramentas de marketing digital, como a criação do site institucional e geração de tráfego com campanhas em Facebook Ads, YouTube Ads e Google Ads. “Sabemos que o público assiste a vídeos no YouTube pela televisão em casa, por isso veiculamos o vídeo da Dona Regina, como se fosse uma propaganda durante a transmissão de um programa”, explica Guilherme.

Aproximadamente 4 mil leads foram gerados até hoje. Todos entram diretamente na plataforma para gerenciamento de vendas e relacionamento. Para otimizar o uso da ferramenta, que se tornou decisiva para os bons resultados, a agência realizou treinamentos com a equipe de vendas da Rede. Com o aumento da visibilidade na internet, a LP gerou maior engajamento nas redes sociais e a instituição atua com ocupação máxima em seus leitos.

“O projeto iniciou com um desafio muito grande, pois precisávamos entender o conceito da clínica de transição para então repassá-lo em nossa estratégia de performance. A premiação da LP consolida o trabalho realizado e estamos muito felizes com o resultado, pois conseguimos colocar a Paulo de Tarso no patamar digital. O CSS da Kaizen se tornou uma ferramenta essencial para nosso cliente e sua equipe de vendas”, avalia Guilherme.