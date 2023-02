Quais são as 5 datas mais buscadas de 2023 para casamentos no Brasil?

20 de fevereiro de 2023.

Depois de um 2022 movimentado, o ano de 2023 deve continuar mantendo um bom ritmo de celebrações e seguirá absorvendo os casamentos adiados por causa da pandemia de COVID-19. Já é prática comum os fornecedores abrirem suas agendas para os dias de semana para dar conta da demanda. Mas mesmo com mais datas disponíveis, será um desafio agendar determinados dias para se casar em 2023.

Quais são os meses e os dias mais buscados para casamentos esse ano? Casamentos.com.br, marketplace do setor nupcial do Brasil e que faz parte do grupo The Knot Worldwide, investigou o assunto.

Mês de setembro e os sábados: os preferidos dos casais

A análise das datas dos casais registrados em Casamentos.com.br mostra que, a exemplo do ano passado, todos os 365 dias de 2023 devem contar com pelo menos uma celebração de casamento no Brasil. Ao dia de hoje, esses são os meses com o maior número de casamentos, segundo as datas reveladas pelos casais na plataforma:

Setembro Janeiro Abril Novembro Outubro

Com exceção de abril, os meses observados coincidem com os já apontados no O Livro Imprescindível dos Casamentos, de autoria de Casamentos.com.br, ESADE e em parceria com o Google. Os meses setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro são os meses mais buscados para casamentos por conta do clima favorável e o mês de setembro indica o início da temporada dos enlaces brasileiros.

A análise também mostra que o mês de maio, tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, não é o mais buscado este ano. Aparece apenas em sétimo lugar entre os meses mais buscados, ficando atrás dos meses de abril e março, o que pode significar que os casais estão buscando meses mais alternativos e baratos que maio para realizar o casamento. Já as 5 datas que concentram o maior número de casamentos no ano são:

20 de Maio 22 de Setembro 25 de Novembro 09 de Setembro 18 de Novembro

Todos os dias caem no sábado e estão próximos a feriados locais ou nacionais, o que pode facilitar a organização dos casais e convidados para o casamento. O dia 22 de setembro é uma exceção: cai em uma sexta-feira, mas em compensação é o dia posterior ao início da primavera e da temporada de casamentos no país. Também pode ter relação com os weekend wedding: casamentos celebrados em dois ou mais dias, geralmente aos finais de semana. Essa é uma tendência observada desde o ano passado e que deve seguir em alta em 2023.

Perguntados sobre o que te motivou a escolher a data do seu casamento na Comunidade de Casamentos.com.br, as noivas responderam que entre as motivações estão a proximidade de feriados, o aniversário de namoro, o preço de produtos e serviços, o clima, a mudança para uma nova casa, entre outros fatores.

