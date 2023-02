Rações importadas são opções para donos de aves domésticas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de fevereiro de 2023.

Atualmente é possível ver que em muitos lares existem os mais diversos animais de estimação, que fazem parte das milhares de famílias brasileiras. Animais estes que vão dos mais tradicionais como gatos e cachorros, até os mais inusitados, como por exemplo, cobras, porcos, dentre outros.

Uns dos mais conhecidos desses exemplos são as mais diversas aves, tais como, papagaios, cacatuas, calopsitas, periquitos, entre outros. Devido a isso, a produção e compra de alimentos para esses animais tem sido cada vez maior no Brasil.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET), o Brasil tem a segunda maior população de animais domésticos do mundo, dentre eles, estão as aves, com mais de 39,8 milhões. Colocando o Brasil como a terceira maior em população total de animais de estimação.

Como consequência dessa crescente adoção de pássaros no Brasil, é preciso aumentar também a demanda na produção de alimentação e cuidados médicos para esses animais. O que, por muitas vezes, a junção dos dois fatores acaba se tornando uma preocupação financeira para os seus donos.

Devido a isso, muitas rações apresentam nutrientes que melhoram e cuidam da saúde das aves, sem a necessidade de sempre estar comprando vitaminas ou remédios. A CEO da loja Expansão Pet, Fernanda Brasil, destaca a importância da venda de produtos com segurança e qualidade alimentar para os pets.

“Alimente seus pássaros com o melhor que você puder dar a eles. É sempre muito bom fornecer às suas aves rações de qualidade, pois isso irá garantir para ela, uma vida com mais saúde e disposição. Por isso, a qualidade da ração é essencial para o seu animal”, disse a CEO da Expansão Pet.

Umas das mais conhecidas são as importadas de países como Bélgica, EUA e Canadá, porque são referências na produção de rações seguras e saudáveis. Por vez, Essas rações importadas são consideradas por se tornarem um produto que é composto pelos melhores nutrientes, produtos livres de transgênicos e sem proteína animal (como se o pássaro tivesse uma alimentação natural), uma vez que todos os produtos de marca nacional são produzidos com transgênicos e proteína animal, além de corantes e altos índices de conservantes

“Claro que existem diversas rações de qualidades aqui no Brasil. Porém, as rações importadas são de qualidades incomparáveis, elas utilizam de produtos que ajudam na saúde e na beleza das aves, através de seus nutrientes que fazem delas as referências em todo o mundo”, completou Fernanda.

Vale ressaltar que, ainda segundo a pesquisa, o mercado de pets tem movimentado muito dinheiro, pois a alimentação ficou no topo do pódio entre os produtos mais comprados nos últimos 3 meses: 90% compraram ração para seus pets neste período.