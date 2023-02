A KnowBe4 ganha o “Winter Best Of” Awards de 2023 da TrustRadius em três categorias

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de fevereiro de 2023.

TAMPA BAY, Fla., Feb. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — KnowBe4, a fornecedora da maior plataforma mundial de treinamento de conscientização de segurança e simulação de phishing anunciou hoje que foi premiada pela TrustRadius com vários reconhecimentos do “Winter Best of” de 2023. Este prêmio destaca os produtos que proporcionam aos clientes um ROI excepcional, além de satisfação do cliente, bom desempenho, avaliações e muito mais.

Para ganhar um reconhecimento Winter Best of Award, cada organização teve que receber 10 avaliações da TrustRadius entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2023. As resenhas apresentavam informações importantes sobre o status de relacionamento do produto e o conjunto de características. Além disso, os vencedores do Best Value for Price Award forneceram preços precisos em seus perfis de produtos para ajudar os compradores. Os vencedores estão entre as três primeiras posições de sua categoria. A equipe de pesquisa da TrustRadius também realizou um teste extra por meio de análise de revisão textual.

“A KnowBe4 tem a honra de ser reconhecida pela TrustRadius pelo ‘Winter Best Of’ Awards em três categorias”, disse Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4. “Estamos orgulhosos de criar uma plataforma que ajuda nossos clientes a administrar o problema contínuo de engenharia social e permite que os usuários tomem decisões de segurança mais inteligentes, todos os dias. Somos gratos por recebermos avaliações tão positivas de nossos clientes e agradecemos a eles por compartilharem seus comentários”.

Para mais informações sobre a KnowBe4, visite www.knowbe4.com .

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedor do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo, é usado por mais de 56.000 organizações em todo o mundo. Fundado pelo especialista em TI e segurança de dados, Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social por meio de uma nova abordagem escolar para treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a projetar o treinamento da KnowBe4 com base em suas táticas bem documentadas de engenharia social. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

Sobre a TrustRadius

A TrustRadius ajuda os compradores de tecnologia a tomar melhores decisões e ajuda os fornecedores a contar sua história única, melhorar a conversão, engajar compradores de alta intensidade e obter insights dos clientes. A cada mês, mais de 1 milhão de compradores de tecnologia B2B, ou seja, mais de 50% de grandes empresas, usam revisões e classificações verificadas na TrustRadius.com para tomar decisões de compra informadas. Sediada em Austin, TX, a TrustRadius foi fundada por empresários de sucesso e tem o apoio do Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.

Amanda Tarantino

[email protected]

+17277484221





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8753037)