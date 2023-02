Wemade atualiza os níveis mais altos da Praça Mágica e do Pico Desconhecido no MIR4!

21 de fevereiro de 2023.

A Wemade atualizou o MIR4, seu exitoso MMORPG, para expandir os níveis mais altos da Praça Mágica e do Pico Desconhecido em 21 de fevereiro de 2023.

Os níveis mais altos da Praça Mágica e do Pico Desconhecido foram atualizados no MIR 4 (Gráfico: Wemade)

Os poderosos monstros gerados no novo 9º nível darão aos personagens de alto nível a oportunidade de ganhar muito EXP. Os personagens podem se juntar a uma Expedição para participar de várias Missões a fim de obter recompensas que ajudam no crescimento dos personagens, tais como “Pedra de Aprimoramento Obscuro Lendária”, “Panax de Neve Épico”, e muito mais.

O MIR4 apresentou um novo Espírito do líder do grupo, “Setra Radiante”. “Setra Radiante” é um Lendário Espírito de Luz que tem um efeito único que aumenta a Defesa Física. O usuário que invocou este Espírito pode compartilhar suas habilidades de líder do grupo com os membros mais próximos do grupo, através da qual a Defesa Física e a Defesa Mágica do partido aumentam bastante por um determinado período de tempo.

Enquanto isso, o “Evento da Chegada do Amor” está em andamento até 6 de março de 2023. Os usuários podem receber várias recompensas, tais como “Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Épico”, “Estátua do Dragão Azul Lendária” e mais, dependendo do número de presenças no evento “Presença Adocicada de 14 Dias”.

Além disso, o MIR4 mudou seu método de pagamento de HYDRA para WEMIX$. Os usuários podem trocar HYDRA ou WEMIX$ em seu saldo por pWEMIX$ para fazer várias compras como o Pergaminho da Missão e mais na Loja dentro do jogo. A introdução do WEMIX$ manterá os valores de inúmeros produtos mesmo com flutuações no preço de mercado das tokens de jogo. O sistema de pagamento WEMIX$ está disponível apenas na versão para PC.

Da minha batalhaànossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 no seu site oficial.

