Marketplaces apresentam potencial crescimento para 2023

* Por: DINO - 22 de fevereiro de 2023.

O marketplace é um espaço virtual de comércio eletrônico, que reúne diversos vendedores ofertando produtos e serviços. O portal de e-commerce colaborativo teve uma grande expansão na pandemia e, desde então, vem crescendo consideravelmente a cada ano. A pesquisa “Cenário da Adoção do Marketplace Online” realizada em 2021 pela Mirakl, uma plataforma SaaS de marketplace corporativo, aponta que 86% dos brasileiros reconhecem esse espaço como a forma mais conveniente de consumir atualmente.

O estudo também mostrou que nove a cada 10 consumidores preferem consumir em e-commerces que tenham marketplace. Já outra pesquisa realizada pela Retail X, plataforma que analisa dados da América Latina, mostra que em 2022 o varejo digital brasileiro foi o que registrou o maior crescimento do ano, um total de US$ 8,1 bilhões. A expectativa da ABComm Forecast (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) é que em 2023 tenha um crescimento estimado em R$ 185,7 bilhões.

A escolha da compra on-line, segundo dados do Octadesk em parceria com a Opinion Box, se justifica pelos descontos nas plataformas de e-commerce, além da praticidade de comprar sem precisar sair de casa. O levantamento também mostrou que 61% dos consumidores compram mais pela internet do que em lojas físicas e que 78% dos entrevistados afirmam comprar uma ou mais vezes por mês pela internet.

De acordo com o CEO da LAB2U, Rodrigo Cardoso, esse espaço digital busca ajudar pequenas e médias empresas com ferramentas e estratégias para alavancarem as vendas nos principais marketplaces do Brasil, deixando os vendedores apenas com a missão de enviar os pedidos e buscar novos produtos. “Auxiliamos na redução nos custos da operação e a garantia de que todos os processos estão integrados e alinhados”, ressalta.

Entre as principais vantagens da gestão de marketplaces, segundo Cardoso, destacam-se o controle das vendas e catálogo integrado, campanhas e estratégias de vendas feitas por equipe especializada e análise completa da loja, focando no aumento de conversões e autoridade da marca e atendimento direto ao cliente.

O CEO da Lab2U explica que há estratégias especializadas para cada marketplace, utilizando uma análise detalhada da performance de cada produto, gerando assim formas de engajamento da loja nas plataformas digitais.

O especialista afirma ainda que um fator relevante para que os consumidores comprem na plataforma é a empresa ter uma boa reputação no marketplace. “Por exemplo, a rapidez em resolver questões do SAC e dúvidas do consumidor, gerando avaliações positivas para ranquear a empresa com altos índices de performance, conseguindo assim novas interações e, automaticamente, vendas”, enfatiza.