Mavenir apresenta solução em contêineres Open vRAN para implantação híbrida e em várias nuvens com Red Hat

* Por: DINO - 22 de fevereiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está formando o futuro das redes com soluções nativas de nuvem executadas em qualquer nuvem, anunciou hoje que lançou sua solução Open Virtualized RAN (Open vRAN) rodando na Red Hat OpenShift para implementação em nuvem, com execução em hardware de uso geral, comum e pronto para uso (COTS), disponível a partir de fornecedores de servidores com liderança no mercado. A solução está de acordo com as especificações O-Cloud da O-RAN Alliance, usando a interface O-RAN O2 para permitir que as funções de rede nativas de nuvem (CNF) da Mavenir gerenciem os recursos fornecidos pela Red Hat OpenShift, a plataforma Kubernetes corporativa líder do setor.

A oferta integrada proporciona uma solução completa de um sistema para operacionalizar o Open RAN, incluindo gerenciamento do ciclo de vida, orquestração e automação, a fim de reduzir a barreira de entrada para provedores de serviços e empresas que implantam redes públicas e privadas 4G e 5G com casos de uso em tempo real que requerem equipamentos no local. A solução vem sendo implantada por três provedores de serviços de nível 1 em mercados internacionais, incluindo Ásia, América do Norte e Europa.

O Open vRAN da Mavenir é uma solução totalmente em contêiner compatível com O-RAN, atuando em interfaces abertas que suportam O-RAN Split 7.2x e Split 2. Ele ainda se desagrega em uma Unidade Distribuída (DU) e Unidade Centralizada (CU). Projetado para oferecer suporte a diversas divisões fronthaul ao mesmo tempo, torna a solução vRAN uma escolha ideal para uma estratégia independente do provedor e preparada para o futuro.

A Red Hat OpenShift oferece às organizações a capacidade de implantar em qualquer ambiente híbrido ou em várias nuvens com uma plataforma rápida, flexível e fácil de gerenciar, o que acelera o desenvolvimento de aplicativos e estende o controle sobre recursos distribuídos.

O Open vRAN da Mavenir é executado na Red Hat OpenShift e pode ser implantado em qualquer combinação de modelos de rede, como 4G, 5G SA (autônomo), 5G NSA (não autônomo) e 5G massivo MIMO; oferecendo os seguintes benefícios aos provedores de serviços:

> Implantação acelerada – como uma solução pré-integrada e pré-projetada que está pronta para ser implantada, com o mínimo de planejamento

> Eficiências de custo – ao reduzir a sobrecarga da infraestrutura de nuvem local e aproveitar o hardware COTS de uso geral

> Menor pegada de hardware do que outras soluções de nuvem locais concorrentes

> Inovação contínua – com lançamento de software CI/CD baseado em DevOps e ciclos de atualização que reduzem o tempo de lançamento de novos recursos no mercado

> Recursos de segurança, desempenho e confiabilidade acrescentados pela Red Hat OpenShift

BG Kumar, Presidente de Redes de Acesso, Plataformas e MDE da Mavenir, disse: “Esta cooperação com a Red Hat permite que a Mavenir cumpra os requisitos de operadoras e empresas que precisam de soluções híbridas ou em várias nuvens, bem como daqueles que buscam uma solução executada no local, mas com os benefícios da automação e orquestração de uma implantação em nuvem.”

“A Red Hat está construindo uma ponte para que os clientes adotem o movimento Open RAN, ao conectar necessidades de negócios com tecnologias subjacentes com nossa experiência em código aberto. A Red Hat OpenShift oferece uma base nativa de nuvem consistente e flexível para acelerar o desenvolvimento de aplicativos e implantações de Open RAN em qualquer cenário de rede”, disse Honoré LaBourdette, Vice-Presidente de Telecomunicações, Mídia, Entretenimento e Ecossistema de Borda da Red Hat. “Ao oferecer suporteàsolução Open vRAN da Mavenir na Red Hat OpenShift, os provedores de serviços estão mais melhor equipados para atender aos requisitos de rede exclusivos em uma plataforma de código aberto ágil e confiável.”

Para saber mais sobre esta cooperação, visite a Mavenir (pavilhão 2, estande 2H60) ou a Red Hat (pavilhão 2, estande 2F30) no MWC 2023.

Red Hat e OpenShift são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está formando o futuro das redes e sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada baseada em software executado em qualquer nuvem. Como provedor exclusivo de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para mais de 250 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes ao redor do mundo. www.mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005082/pt/

Contato:

[email protected]



Maryvonne Tubb (EUA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Fonte: BUSINESS WIRE