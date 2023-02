Universidade promove competição internacional inspirada na Agenda 2030

Compartilhe Facebook

22 de fevereiro de 2023.

O documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), assinado em 2015 por representantes dos 193 Estados-membros da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, tem inspirado iniciativas em todo o mundo. A Agenda 2030 é um modelo para a comunidade internacional e uma proposta para tornar o mundo mais sustentável até 2030.

Na ocasião, os representantes dos países, entre eles o Brasil, se propuseram a tomar medidas a fim de promover o desenvolvimento sustentável. Além disso, a proposta aponta 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e 169 metas para alcançar a erradicação da pobreza e a promoção de uma vida digna para todos.

Além de ser um farol para os governos, a Agenda 2030 inspira iniciativas privadas, como a “Creativity Marathon 2023”, promovida pela Full Sail University. A Maratona da Criatividade, em tradução livre, é uma oportunidade para alunos do Ensino Médio de escolas de países como o Brasil, Estados Unidos e México se reunirem para resolver alguns dos maiores desafios do mundo por meio de uma competição de cinema.

Com base em aulas de filmagem da Full Sail, equipes de três a cinco estudantes, acompanhados por um patrocinador adulto, terão até o dia 25 de março para produzir um vídeo de três minutos que apresente uma solução clara e criativa para de um a três direitos da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Os patrocinadores, escolas e alunos terão até o dia 4 de março para se inscreverem, data em que ocorrem os anúncios de abertura. Entre os dias 4 a 25 de março, os alunos da Full Sail University receberão aulas de sustentabilidade sob demanda, pré-produção, produção e pós-produção. O prazo para o envio dos vídeos vai até o dia 25 de março, e a cerimônia de premiação está marcada para o dia 1º de abril.

A equipe vencedora do primeiro lugar na categoria “Prêmios Regionais” receberá um vale-presente de US$ 100 para cada aluno membro da equipe e patrocinador adulto. Além disso, serão distribuídas menções honrosas.

Já a equipe vencedora da categoria “Prêmio Global” receberá, além do troféu, prêmios como uma GoPro Hero11 Black Bundle – para cada membro da equipe e patrocinador adulto. Além disso, também serão entregues menções honrosas.

“Sabemos da importância de oferecer oportunidades de experiência para os jovens no momento da escolha de suas carreiras, e a Creativity Marathon é exatamente isso: uma oportunidade para criar um vídeo, experimentando as fases de pré-produção, produção e pós-produção que todos os filmmakers precisam conhecer”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil.

Olival destaca que a Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável oferecem temas importantes para a formação dos jovens do Ensino Médio brasileiro.

“O projeto [Creativity Marathon] é uma oportunidade para pensar sobre carreiras, participar de uma competição internacional, treinar o inglês e, ainda, formar projeto para portfólio. Para nós, é positivo oferecer esse projeto todos os anos às escolas brasileiras”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.fullsail.edu/