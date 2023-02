Wipro Lab45 explora o poder da tecnologia de blockchain para mudar o paradigma da identificação e verificação digital

Compartilhe Facebook

22 de fevereiro de 2023.

O Wipro Lab45, laboratório de inovação da empresa líder em consultoria e serviços tecnológicos, Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), anunciou hoje o lançamento de seu ID de intercâmbio decentralizado de identidade e credenciais (DICE, Decentralized Identity and Credential Exchange), que dá aos usuários controle sobre seus dados pessoais e permite compartilhamento mais rápido, fácil e seguro de informações privadas online.

Alimentado pela tecnologia de blockchain, o ID DICE permite a emissão e verificação de credenciais digitais autoverificáveis ​​e invioláveis. O ID DICE armazena informações pessoais verificadas de emissores certificados em uma carteira de identidade de propriedade do usuário. (Veja o vídeo)

Todos os dados são criptografados, embutidos e recebidos apenas pelo usuário na sua própria carteira de identidade. Essa carteira digital pode ser usada para compartilhar identidade ou credenciais para uma grande variedade de finalidades, incluindo empregadores atuais e existentes, provedores de serviços financeiros e de saúde ou instituições educacionais. O ID DICE coloca os usuários em uma posição de controle de seus dados pessoais, permitindo que eles decidam exatamente quanto e qual tipo de informações eles querem divulgar nas configurações digitais.

“O ID DICE aproveita os princípios básicos da tecnologia de blockchain para transformar a maneira como os consumidores gerenciam suas identidades online”, afirma Subha Tatavarti, diretor de tecnologia da Wipro Limited. “A identificação online atual depende do uso de serviços de login único, exigindo que os usuários compartilhem dados pessoais com vários terceiros. O ID DICE devolve o poder ao indivíduo, tornando mais fácil e seguro do que nunca gerenciar o compartilhamento de dados pessoais em plataformas digitais. Acreditamos que a tecnologia para identidade descentralizada e credenciais verificáveis ​​será um divisor de águas, resultando em uma metamorfose do espaço de identidade. E estamos entusiasmados por estar na vanguarda desta tecnologia inovadora.”

O ID DICE aproveita o modelo de dados abertos de credenciais verificáveis ​​do W3C (World Wide Web Consortium), que torna as credenciais legíveis por máquina e interoperáveis ​​e permite a troca segura entre os participantes do ecossistema.

Testado por clientes selecionados desde setembro de 2022, o ID DICE já está sendo aplicado de várias maneiras, particularmente se mostrando poderoso na verificação de credenciais para fins de recrutamento de talentos/crowdsourcing.

Entre os casos de uso do ID DICE estão:

Organizações de tecnologia educacional, faculdades e comunidades de crowdsourcing estão usando o ID DICE para criar um ecossistema de intercâmbio de talentos por meio de credenciais de habilidades portáteis para aprendizes e freelancers.

Fintechs e instituições financeiras estão usando o ID DICE para lidar com o consentimento do usuário e compartilhar seus dados, ao passo em que preservam sua privacidade e confidencialidade.

Startups de tecnologia de saúde estão usando o ID DICE para proteger dados médicos, aprimorando a confiança dos pacientes em sua plataforma.

Instituições afiliadas ao governo estão usando o ID DICE para ajudar os cidadãos a provar sua elegibilidade a benefícios e outros programas sociais.

As plataformas para metaverso estão usando o ID DICE para criar comunidades resistentes a Sybil por meio de identidades pseudônimas para avatares.

Para saber mais sobre o Lab45, acesse www.wipro.com/lab45; para saber mais sobre o ID DICE, acesse https://www.diceid.com/

Sobre a Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria com foco na criação de soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades mais complexas de transformação digital dos clientes. Aproveitando nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projetos, engenharia e operações, auxiliamos os clientes a conquistar suas ambições mais ousadas e estabelecer negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias de negócios em 66 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informações, acesse www.wipro.com.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro quanto a eventos futuros, muitos dos quais são por natureza inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus futuros resultados operacionais financeiros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores de que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados antecipados por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas quanto a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossa vantagem em custos, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excesso de tempo e custos em contratos de preço e prazo fixos, concentração de clientes, restriçõesàimigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução na demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legaisàobtenção de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e o setor.

Riscos adicionais que podem afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos em mais detalhes em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo, mas não se limitando a, Relatórios Anuais no Formulário 20-F. Essas apresentações estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, é possível fazer declarações prospectivas escritas e orais adicionais, incluindo declarações contidas nas apresentações da empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

