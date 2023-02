Calendário de eventos na Itália ganha destaque em 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

Mais de 900 milhões de turistas viajaram para o exterior no último ano. A soma representa o dobro do número em 2021, mas ainda corresponde a apenas 63% das viagens realizadas antes da pandemia de Covid-19. A informação é do Barômetro de Turismo Mundial da OMT (Organização Mundial de Turismo Nações Unidas, agência especializada da Organização das Nações Unidas e principal organização internacional no campo do turismo.

Segundo a análise, a Europa se consolidou como um dos destinos preferidos dos turistas de todo o mundo (585 milhões), conforme dados compartilhados pelo UOL. A Itália recebeu 56 milhões de estrangeiros entre janeiro e setembro de 2022, 94% a mais do que o número de turistas registrados um ano antes, de acordo com um relatório do Banco da Itália. Com isso, a diferença em relação ao valor pré-pandemia caiu para 26%.

Entre os estrangeiros interessados na Itália estão muitos brasileiros com laços familiares no país. Exemplo disso, o brasileiro André Motta. reconheceu sua cidadania italiana em 2019, durante a pandemia de Covid-19, com a ajuda da Simonato Cidadania – consultoria para o reconhecimento de cidadania italiana. Hoje, ele mora em Milão, na Itália, e atua na área de eventos privados e públicos.

“A Itália é um país de pura cultura. Os eventos culturais fazem parte da vida do italiano e são tão variados que atendem a todos os gostos”, afirma. Ele destaca os principais eventos que devem atrair turistas estrangeiros ao longo de 2023:

Carnaval – Em fevereiro, a Itália festeja o Carnaval, assim como o Brasil. “O Carnaval é um dos principais eventos para turistas que vão visitar o país europeu. Na Itália, a folia é conhecida pelas máscaras em Veneza – e para quem gosta de bailes, também”, conta Motta.

Exposição Pietro Perugin – Além disso, acrescenta, a Itália reúne diversas exposições para quem gosta de arte em períodos variados. “Em março, ocorre uma homenagem aos 500 anos das obras do pintor Pietro Perugin, em Perugia.

Arte e Design – “Já em abril, teremos eventos para todos os gostos, desde arte e design – no Salão do Móvel, em Milão”, diz ele.

Fórmula 1 – A Itália recebe a Fórmula 1 – modalidade de automobilismo mais popular do mundo – entre os dias 21 de maio e 3 de setembro.

Festivais de música – De junho a agosto, temos os festivais de música que percorrem cidades históricas da Itália. O meu preferido é o ‘Lucca Summer Festival’, que este ano tem data marcada para Julho de 2023”, expõe.

Natal iluminado – Para completar, ele conta que, no Natal – uma das datas mais celebradas na Itália e no mundo -, os cidadãos e turistas podem conferir cidades iluminadas como Turim, Palermo, Nápoles e Roma.

Turismo italiano se recupera no pós-pandemia

“Trabalho com eventos e, quando fiz meu reconhecimento com a Simonato Cidadania, foi bem no período da crise sanitária. Confesso que tive receio, mas aproveitei o período para me dedicar à língua italiana, o que me proporcionou, mesmo em 2020, uma oportunidade de trabalho em home-office”, compartilha Motta.

Ele conta que atua em uma agência que preparou vários eventos on-line. “Estávamos, desde 2020 projetando eventos que foram lançados no fim de 2021. Todos foram positivos e superaram as nossas projeções. Agora, em 2023, estamos retomando com mais força o mercado de eventos, elevando o turismo neste país que já é um polo da área”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.simonatocidadania.com.br/