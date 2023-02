Creative-Tech Agency é aprovada pelo comitê Inovabra Habitat

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

O Brasil reúne hoje cerca de 12 mil startups focadas nas mais diversas áreas, segundo um levantamento realizado pela Cortex. Em um mercado cada dia mais competitivo, as iniciativas buscam por conexões e alternativas para continuar crescendo, e uma das possibilidades almejadas por muitas delas é a aprovação para participar de ambientes de coinovação, como o Inovabra Habitat, do Bradesco, espaço colaborativo que possibilita a geração de novas oportunidades de negócios.

É o caso da UM_digital, uma das primeiras Creative-Tech Agency do mercado brasileiro. Em janeiro, o negócio tornou-se uma “Startup Habitante” para participar do ambiente de coinovação do banco brasileiro e de seus programas de colaboração e inteligência coletiva com sede em São Paulo (SP), o maior centro financeiro da América Latina.

O espaço, físico e digital, foi criado para integrar startups, além de grandes empresas, investidores, consultores, tech partners e mentores a fim de trabalhar de forma colaborativa. O formato facilita o compartilhamento de ideias, desafios, possibilidades e oportunidades para multiplicar as chances de novos negócios.

O espaço físico, situado no bairro Bela Vista, sedia mais de 200 startups e 76 empresas de grande porte em um prédio de 22 mil metros quadrados, distribuídos em 10 andares. O edifício conta com um auditório com capacidade para 150 pessoas, além de um espaço desenvolvido para a criação de conteúdos de vídeo e áudio para startups e salas para ideação e design thinking.

Para Carlos Paulo Jr, CEO UM_digital, integrar o Inovabra Habitat é sinônimo de colaboração, inovação e novas oportunidades de negócios: “A aprovação pelo comitê de coinovação do Bradesco Inovabra para fazer parte do ecossistema de startups é a comprovação de que estamos conseguindo inovar no modelo de negócio de agência digital e na prestação de serviços para os clientes”.

Paulo Jr. destaca a importância de ter acesso aos demais benefícios de fazer parte do ecossistema, como conexão com startups inovadoras e grandes empresas: “O Inovabra Habitat é uma peça importante para o empreendedor brasileiro, em especial para a UM_digital, para quem o ecossistema abre um leque de oportunidades”, afirma.

O empresário explica que, como integrante do ambiente de inovação, a startup poderá trocar conhecimentos e experiências, participar de capacitações, eventos e mentorias e fomentar o desenvolvimento de novas ideias e ampliar, além de otimizar a atuação na prestação de serviços.

“No Inovabra Habitat, os integrantes podem formar parcerias com grandes marcas e jovens empresas e gerar novas ideias e negócios”, afirma Carlos Paulo Jr. “Outro ponto importante é que, a partir do momento que as startups são aprovadas pelo comitê, elas passam a ter posições disponíveis no ambiente físico, para uso eventual, da mesma forma que podem usufruir do auditório, das salas e demais espaços”, acrescenta.

Outro benefício citado pelo empresário é que, “ao fazer parte do Inovabra Habitat, o negócio estará próximo das big techs do mundo, abrindo um leque para conectar a UM_digital ao mercado internacional”. A UM_digital é uma das 1ª Creative-Tech Agency focada em Performance e Conteúdo com automação, atua há quatorze anos no mercado digital, criando soluções focadas em tecnologia e criatividade através de sua própria metodologia.

Para mais informações, basta acessar: https://um.digital/