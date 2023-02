Domínios .br ficam entre os 10 mais usados do mundo em 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

Com o ano de 2022 finalizado, é o momento de analisar quais foram os 10 domínios mais utilizados ao redor do globo nos meses passados. Nesse levantamento, a extensão .br aparece na relação dos mais populares conforme notado pela HostGator, empresa multinacional que atua no mercado de hospedagens e domínios.

Até o final de 2022, sites com o final .br representaram cerca de 5 milhões de registros globais (5.005.843 endereços de sites cadastrados de acordo com um levantamento feito em dezembro pela HostGator). O topo da lista ficou com a terminação .com, com aproximadamente 161 milhões de registros.

O top 10 dos domínios mais usados (também com dados entregues pela empresa norte-americana Verisign) está a seguir:

.com – 160,9 milhões de registros;

.cn – 18 milhões de registros;

.de – 17,3 milhões de registros;

.net – 13,2 milhões de registros;

.uk – 11,1 milhões de registros;

.org – 10,6 milhões de registros;

.nl – 6,3 milhões de registros;

.ru – 5,7 milhões de registros;

.br – 5 milhões de registros;

.xyz – 4,2 milhões de registros.

Ao observar apenas o ranking de terminações relacionadas a países de origem, os domínios .br sobem algumas posições na relação e passam a ocupar o sexto lugar, conforme aparece na sequência:

.cn – 18 milhões de registros;

.de – 17,3 milhões de registros;

.uk – 11,1 milhões de registros;

.nl – 6,3 milhões de registros;

.ru – 5,7 milhões de registros;

.br – 5 milhões de registros;

.au – 4 milhões de registros;

.fr – 4 milhões de registros;

.eu – 3,7 milhões de registros;

.it – 3,5 milhões de registros.

“Esses números mostram que o mercado brasileiro tem muito espaço para crescer quando falamos em hospedagem, seja em projetos envolvendo um blog ou um e-commerce. A expectativa é de que 2023 continue ajudando a ver um aumento nessa quantidade de domínios ao longo dos próximos meses”, comentou Ricardo Melo, vice-presidente de marketing da HostGator Brasil.

Categorias genéricas mais populares

Um levantamento feito pela Verisign com dados até o terceiro trimestre de 2022 mostrou que, entre as categorias de domínio genéricas mais populares, terminações com .online, .store e .site aparecem como as mais utilizadas no mundo.

Veja como ficou a distribuição a seguir: