Prodapt reconhecida como “Great Place to Work” (“Ótimo Local para Trabalhar”) na Índia, EUA, Reino Unido, Holanda e Panamá

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

Prodapt, a maior empresa especializada e de crescimento mais rápido no espaço da conectividade, agora é uma empresa “Great Place To Work® Certified™” na Índia, EUA, Reino Unido, Holanda e Panamá. Para a Índia, este é o segundo ano consecutivo em que a Prodapt é certificada. A avaliação é considerada como um ‘alto padrão’ na cultura do local de trabalho e coloca a Prodapt entre um cobiçado grupo de empresas internacionais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230222006115/pt/

Prodaptians celebrate as Prodapt gets recognized as a “Great Place To Work” in 5 countries (Photo: Business Wire)

Impulsionada por mais de 20 anos de experiência no domínio, a Prodapt oferece um conjunto de serviços e soluções de ponta a ponta ao setor de conectividade. Possui uma força de trabalho de mais de 5.000 especialistas em tecnologia e domínio em mais de 30 países, abrangendo as Américas, Europa, África, Ásia e Austrália.

“Criamos um ambiente onde os funcionários da Prodapt se sentem capacitados a acelerar suas carreiras como especialistas valiosos. Como especialistas, criam soluções robustas para solucionar os problemas mais complexos para as maiores empresas no espaço da conectividade. Este reconhecimento mostra como estamos expandindo nossas práticas de pessoal a nível mundial, ao considerar as culturas e necessidades locais.” – Sriram Natarajan, Diretor de Operações na Prodapt.

“Acreditamos que as pessoas são nosso maior patrimônio. Ser reconhecido como um ‘Great Place to Work’ reitera os esforços contínuos da Prodapt para formar e sustentar uma cultura onde seus funcionários aprendem, crescem e se sentem respeitados. Somos gratos por saber que nosso pessoal confia em nós como organização.” – Sandip Mishra, Diretor de Recursos Humanos na Prodapt.

“Great Place To Work Certification™ é o reconhecimento mais definitivo de ‘Empregador de Escolha’ que mais de 10.000 organizações em todo o mundo aspiram alcançar a cada ano. É obtido por organizações que realmente valorizam seus funcionários, sendo o único reconhecimento oficial determinado pelas respostas em tempo real dos funcionários sobre a cultura geral da empresa. ParabénsàProdapt e a todas as outras organizações por seus esforços na criação de uma ótima cultura no local de trabalho!” – Yeshasvini Ramaswamy, Empreendedor Serial e Diretor Executivo da Great Place To Work, Índia.

Com foco especializado em conectividade, a Prodapt agrega valor comercial substancial às maiores empresas internacionais de telecomunicações, mídia e internet, ao transformar seus negócios e tecnologia.

Sobre a Prodapt

A Prodapt é o maior ator especializado e de crescimento mais rápido no espaço de conectividade, atendendo empresas internacionais que, em última análise, buscam conectar pessoas. Com seu foco singular no domínio, a Prodapt formou uma profunda compreensão das tecnologias mais transformadoras que ajudam a conectar nosso mundo.

Nossos clientes incluem Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers e Deutsche Telekom, entre muitos outros. Nossos clientes nos veem como uma valiosa parceria de transformação e operações, pois entendemos sua tecnologia, negócios e mercado melhor do que ninguém.

A Prodapt faz parte do conglomerado empresarial de 128 anos, The Jhaver Group, que emprega mais de 30.000 pessoas em mais de 80 locais ao redor do mundo.

Acesse www.prodapt.com para mais informação.

