Radisys apresenta a análise de mídia programável para monetizar aplicativos 5G e Edge Cloud

23 de fevereiro de 2023.

Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje a adição do Engage Media Analytics na aclamada Engage Digital Platform (EDP). O Engage Media Analytics é uma solução abrangente que proporciona aos provedores de serviços de comunicação (CSPs), integradores de sistema e empresas ferramentas de design visual low-code/no-code econômicas para a criação de aplicativos da Indústria 4.0, com novos recursos de análise de áudio e visão computacional alimentadas por IA.

As possibilidades de aplicação do Engage Media Analytics incluem notificar profissionais de saúde quando um paciente em uma cadeira de rodas precisa de auxílio ou um paciente idoso em casa caiu da cama; ou identificar palavras-chave essenciais ou sons de fundo em uma chamada de emergência para aumentar a discussão do agente ao vivo e ajudar a tomar decisões que salvam vidas; detectar um incêndio em uma fábrica, prédio de um campus ou outro local e alertar profissionais de serviços de emergência; monitorar prateleiras de varejo e inspecionar a identificação do cliente, local e vídeo ao vivo para enviar cupons de descontos para o telefone de um comprador frequente quando se aproximar de um local com itens promocionais; e muitos outros serviços da Indústria 4.0.

A solução Engage Media Analytics oferece uma combinação exclusiva de recursos:

Modelos disponíveis no mercado, incluindo contagem de pessoas e objetos, detecção e classificação de objetos e sons e autenticação biométrica. O Engage Media Analytics também é compatível com a personalização de modelos e criação de novos modelos.

Capacidade para criar ações desencadeadoras com base em informações derivadas de fluxo de mídia (streaming de mídia), seja por meio de outros recursos de comunicação no EDP, incluindo chamadas de voz e vídeo, criação de uma conferência instantânea, envio de alertas e gravação, assim como interoperabilidade com sistemas externos para o início de processos de negócios em ferramentas de fluxo de trabalho empresarial.

Implantação distribuída de serviços englobando nuvens públicas e privadas, infraestrutura de borda de rede e nas instalações da empresa, permitindo aplicativos que exigem baixa latência, custo e utilização de rede com eficiência de largura de banda para distribuição local e garantindo privacidade e segurança de dados.

Alan Quayle, fundador TADHack, TADSummit, disse: “A indústria de comunicações programáveis (CPaaS) está evoluindo de um foco na conectividade para a compreensão do conteúdo das comunicações por meio da análise de mídia programável. A inteligência acionável e a conformidade são importantes no fornecimento de novos serviços inovadores. A Engage Digital Platform completa oferece inteligência acionável com base em IA que possibilita aos provedores de serviços fornecer eficiências de negócios para os aplicativos de missão crítica de seus clientes”.

O Engage Media Analytics da Radisys pode ser implantado em nuvem de borda distribuída e se integrar com a RAN pública ou privada 4G/5G e funções principais da rede, como a Network Exposure Function (NEF), abstraindo complexidades para desenvolvedores de aplicativos para a produção de forma rápida e econômica de aplicativos da Indústria 4.0.

Al Balasco, diretor de Soluções de Mídia e Aplicativos, Radisys, disse: “A convergência e maturidade simultânea de múltiplas tecnologias, como a visão computacional com base em IA, 5G, nuvem de borda e comunicações programáveis, abre novas oportunidades para provedores de serviços e integradores de sistemas colaborarem com empresas em sua transformação digital. O Engage Media Analytics permite aos provedores de serviço combinar as vantagens da largura de banda, baixa latência, conectividade da Internet das Coisas (IoT) e recursos de nuvem de borda para monetizar redes 5G públicas e privadas e oferecer soluções personalizadas, como vigilância preditiva em cidades inteligentes, monitoramento remoto de campi de empresas, automação de fluxo de trabalho de negócios para garantia de qualidade do produto, monitoramento de tráfego e muito mais”.

Sobre a Radisys

RA Radisys, uma líder global em soluções de telecomunicações abertas, permite que provedores de serviços orientem a ruptura com novos modelos de negócio de arquitetura aberta. As soluções tecnológicas inovadoras desagregadas e virtualizadas da Radisys aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos, combinados com software e hardware abertos para alimentar a transformação dos negócios para o setor de telecomunicações, enquanto sua empresa de serviços de ponta entrega a experiência em integração de sistemas necessária para solucionar complexos desafios de implantação de provedores de comunicações e conteúdo. Para obter mais informações, acesse www.radisys.com.

A Engage Digital Platform da Radisys é uma plataforma de comunicação programável premiada. A abordagem de licenciamento com base em capacidade versus consumo da Radisys para todos os produtos na Engage Digital Platform oferece um modelo econômico verdadeiramente disruptivo em relação às soluções de comunicação programáveis alternativas. Melhora drasticamente a economia do custo total de propriedade (TCO) para 70% e mais em relação às soluções de análise de vídeo e comunicações programáveis com base em nuvem da concorrência, permitindo aos provedores de serviços colher os benefícios.

Para mais informações, acesse www.engagedigital.ai.

Radisys® é uma marca registrada da Radisys. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato:

Nereus pela Radisys

Matt Baxter, +1-503-619-0505

[email protected]

