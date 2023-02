Taulia divulga os resultados de 2022 com o dobro de novos clientes ano a ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

A Taulia, provedora líder de soluções de gestão de capital de giro, celebra um ano histórico em 2022. Após ser adquirida pela SAP, maior provedora de software de aplicação empresarial do mundo, a empresa viu um o aumento no número de novos clientes e o crescimento da rede para mais de três milhões de fornecedores.

Em 2022, o número de clientes novos conquistados mais que dobrou comparado com 2021, incluindo o contrato com negócios internacionais, como Dole Asia, Hapag-Lloyd e World Wide Technology (WWT).

Omar Mir, parte do Conselho Executivo da WWT, presidente da WWT e diretor-presidente internacional, afirmou: “A Taulia é um parceiro importante nosso e nos apoiou a alcançar crescimento sustentado durante um período de incerteza econômica para nossos clientes. Sua abordagem inovadora e flexível no que diz respeito a trabalhar com gestão de capital de giro, visão estratégica e suporte da SAP permite que o nosso negócio funcione melhor e forneça a melhor experiência da categoria aos nossos clientes.

Outras conquistas em 2022 foram:

Novos recursos de produtos adicionados para Contas a Receber e Finanças Sustentáveis de Fornecedores

Nova parceria estratégica com o Standard Chartered Bank

Crescimento de 25% da sua rede de parceiros de financiamento

Aumento do número de colaboradores mundialmente para mais de 425

Nomeação da Danielle Weinblatt como diretora de produtos e Steve McDermott como diretor de vendas

“2022 foi um ano essencial para a Taulia”, afirmou Bob Glotfelty, diretor de crescimento da empresa. “Ao trabalhar com a SAP, conseguimos ampliar o impacto que temos em negócios de grande e pequeno porte, permitindo que eles acelerem seu capital de giro e naveguem pelo desafiador ambiente econômico. Eu não poderia estar mais animado de ver o que poderemos conquistar juntos com nossos clientes e parceiros em 2023”.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções de gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. Uma rede de mais de 3 milhões de empresas usa a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e receber um pagamento. A Taulia permite que seus clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para a criação de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de $ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP.

Para mais informações, acesse www.taulia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005236/pt/

Contato:

Vested

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE