Índice inaugural de transformação inteligente da Lenovo constata que a maior barreira à transformação digital em todos os setores da indústria é a falta de mão de obra qualificada

* Por: DINO - 23 de fevereiro de 2023.

Para explorar a adoção da tecnologia motivadora da transformação digital, a Lenovo lançou hoje a primeira edição do Índice de Transformação Inteligente global, que compara as taxas de adoção de tecnologias digitais transformadoras nos mercados e indústrias. O relatório foi escrito pela Economist Impact e encomendado pela Lenovo.

Em todas as empresas, a tecnologia transforma todos os aspectos de uma função da empresa, mas são as tecnologias como o big data, a inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) que promovem um novo paradigma de mudança – a transformação inteligente – para se obter melhores resultados econômicos e sociais. Entretanto, a falta de mão de obra qualificada diminui a velocidade da adoção.

O Índice da Transformação Inteligente

O Índice da Transformação Inteligente da Lenovo classifica a adoção do mercado do big data, IA e IoT com base em dados publicados do OECD e em dados de pesquisas proprietárias. A equipe da Economist Impact identificou que os mercados situados no norte e oeste da Europa mostraram as mais altas taxas quando comparados a outros mercados, principalmente devidoàinfraestrutura avançada, força de trabalho qualificada e políticas de governo voltadas para o futuro que promovem a confiança e transparência no uso dos dados.

O mais alto de todos os mercados incluídos no índice foi a Dinamarca, onde o Índice de Transformação Inteligente demonstrou que 27% de suas empresas utilizaram o big data, enquanto 24% implantaram a tecnologia de IA. Embora economias avançadas geralmente tenham feito maior progresso na Transformação Inteligente, um PIB per capita alto não é garantia de bom desempenho. O Canadá e a Austrália se classificaram em 31o e 32o, respectivamente, entre os 33 países estudados.

Ao se analisar a adoção do big data, IA e IoT nas indústrias, o setor de serviços TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) indica o mais alto nível de adoção. As empresas dos setores de manufatura e logística exibiram uma alta adoção da IoT, devido ao caso de uso desta tecnologia específica em inteligência da cadeia de suprimentos orientada para a eficiência. Indústrias do conhecimento, como serviços profissionais, científicos e técnicos, mostraram casos de uso mais desenvolvidos quanto ao big data e a IA.

Os setores menos “inteligentes” são os de hotelaria, restauração e construção. Nestes setores, as empresas tendem a ser empresas menores ou familiares que carecem de escala e recursos para implantar a nova onda de tecnologias.

Qual o próximo passo para a Transformação Inteligente?

Apesar da inteligência digital ainda estar engatinhando, fica claro no Índice de Transformação Inteligente da Lenovo que a adoção é em larga escala e em vários setores. Embora construir a transformação digital possa ser relativamente rápido, a maior barreira para sua adoção é a disponibilidade de uma força de trabalho qualificada. Equipar os funcionários com as habilidades necessárias para que se adaptem aos processos de trabalho cada vez mais automatizados e orientados por dados será um importante desafio para as empresas nos próximos anos.

Em 2023, empresas do mundo inteiro se concentram em controlar as despesas em face a uma economia incerta. A integração do big data, IA e IoT como uma solução pronta para uso por meio da nuvem pode ajudar a apoiar a meta de uma empresa em direçãoàtransformação, contribuindo para aumentar a acessibilidade e diminuindo a barreiraàadoção, ao mesmo tempo em que impulsiona uma maior inteligência de negócios.

“O estudo do Índice de Transformação Inteligente é a primeira avaliação entre países e setores da indústria dos fatores que motivam a implantação de tecnologias inteligentes em nível global. Os países que procuram se destacar em inteligência digital precisam ter o “trio” de talento, dados e infraestrutura”, disse Alexander van Kemenade, diretor na Economist Impact.

“Também há uma necessidade de se dar atenção às indústrias fora do setor de tecnologia, já que estas geralmente tendem ser o elo mais fraco. Os países com taxas de adoção mais altas são aqueles em que as empresas de setores mais tradicionais, como o de varejo e hotelaria, adotaram a revolução da inteligência digital”, continuou van Kemenade.

A jornada da Transformação Inteligente da Lenovo inclui a adoção total do Big Data, IA e IoT em seus mais de 30 locais de fabricação para a construção de uma cadeia de suprimentos resiliente. Na fábrica LCFC da Lenovo em Hefei, na China, a IA é usada no processo de programação da produção, reduzindo o tempo de seis horas para 90 segundos e melhorando a produção em 19%. A IoT oferece total transparência e análise aprofundada para a solução de problemas, e a análise do big data em uma plataforma de nuvem ajuda a identificar possíveis problemas e atender às demandas dos clientes, garantindo que os pedidos sejam entregues no prazo e resultando na entrega de um PC da linha de produção a cada 0,5 segundo.

No Fórum Econômico Mundial deste ano, a LCFC foi adicionadaàGlobal Lighthouse Network do Fórum dos principais fabricantes, que demonstram a liderança e integração das tecnologias da quarta revolução industrial (4IR).

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de oferecer tecnologia mais inteligente para todas as pessoas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para as principais áreas de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Esta transformação, juntamente com a inovação que muda o mundo da Lenovo, está criando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

