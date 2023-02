Como é a contratação de seguro em financiamento de automóvel

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de fevereiro de 2023.

Quando falamos de seguros, e especificamente aqui no seguro automóvel, historicamente as companhias que se destacam nos índices de satisfação dos consumidores são aquelas que buscam de fato ampliar o conceito para a experiência do cliente. Mas, de acordo com o setor, ainda há muito o que se desenvolver nesse setor no que tange às oportunidades de um ecossistema ampliado quando falamos em veículos como meio de transporte e pensamos em todas as fases da experiência que este bem possui.

Uma dessas oportunidades é onde a experiência se inicia, ou seja, no processo de compra do seguro. Hoje, por volta de 30% dos veículos possuem seguro no Brasil, apenas, segundo dados da CNseg. O restante, não o fazem por falta de oferta, seja pelas limitações de produto, preço ou ainda – principalmente para o público que está adquirindo seu primeiro veículo -, pelo desconhecimento ou percepção de algo complexo, caro, burocrático.

No mercado brasileiro, segundo a B3, empresa que opera o Sistema Nacional de Gravames, a aquisição financiada representou 47% das vendas de veículos novos e 28% dos veículos seminovos em 2022.

Considerando isso, a oferta do seguro na jornada de financiamento se mostra um exemplo de sinergia no ecossistema de aquisição de veículos, disponibilizando ao cliente a oferta do seguro no momento em que está escolhendo o veículo e decidindo pelo meio de pagamento

É o que acredita Cintia Batistim Silva, especialista em desenvolvimento de produtos e serviços na área de seguros. “O processo de financiamento de automóveis e a venda do seguro estão conectados na mesma experiência e várias informações que são consideradas para avaliação de crédito também são utilizadas para precificação e aceitação do seguro”, afirma. “Portanto, conectar esses processos gera um ganho operacional e simplifica a jornada para o cliente.”

E como é na prática?

“Para prover a sinergia, é preciso criar uma conexão sistêmica entre a simulação de crédito e a simulação do seguro e, com autorização do cliente, compartilhar os dados informados do crédito com a seguradora”, explica Cintia.

Essa troca de informações, praticamente toda digitalizada, é utilizada para estudo de aceitação e definição de preço, somando-se aos dados compartilhados do financiamento, demais dados públicos, como geolocalização e perfil do veículo para riscos de seguro.

“Em um processo muito mais rápido, a seguradora retorna com o valor do seguro para as diversas configurações de pacote de coberturas e o cliente recebe uma simulação da parcela do financiamento referente ao veículo, e também, de forma simples, o valor e condições para o seguro”, completa.

O cliente, optando pela contratação do seguro, pode escolher entre pagar o seguro junto das parcelas do financiamento, em um único boleto, ou então pagar em débito em conta, separadamente.

Essa sinergia garante a apresentação de oferta ao cliente em todas as simulações e traz diversas vantagens como o fato de os clientes passarem a conhecer as ofertas de seguro; o processo ser mais simples e desburocratizado; os pacotes de coberturas parametrizados ajudarem na decisão do cliente conforme perfil e principais preocupações do cliente; haver uma flexibilidade no pagamento, pois pode-se optar por incluir o valor do seguro no montante total financiado; e haver uma maior facilidade na contratação, uma vez que, optando pelo seguro contratado no mesmo fluxo do financiamento, todos os documentos e assinaturas exigidos são solicitados de uma única vez, para o seguro e para o financiamento.

Para o cliente, pontua a especialista, cria-se uma experiência diferenciada de compra do carro que não só atende as expectativas dele em relação ao bem adquirido, como, também, inclui no processo a aquisição de proteção desse bem quanto aos riscos do dia a dia, de forma simples, rápida e clara.

Já para o mercado, amplia-se a base de clientes potenciais que adquirem o seguro, com uma experiência de compra diferenciada, e abre-se a oportunidade de criar outras experiências durante a vigência, que tangibiliza a importância e relevância do seguro durante a posse de um veículo, resultando em clientes cada vez mais engajados com o produto e a marca.