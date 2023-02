Cultura organizacional ganha relevância em novo cenário empresarial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de fevereiro de 2023.

A cultura organizacional bem trabalhada se mostra muito eficiente como um apoio à estratégia de negócio dentro das empresas. São organizações que se destacam em relação às que não possuem um olhar diferenciado para este tema. Isso se mostrou comprovado em uma pesquisa da PWC, onde 69% dos líderes disseram que esse foi o pilar essencial para atravessar a pandemia. Essas empresas também demonstraram um crescimento de aproximadamente 1,9 x mais receita.

O investimento em pessoas durante períodos de escassez revelou ser a melhor estratégia para superar crises. A mesma pesquisa mostra que isso é aprovado tanto entre os 89% dos clientes respondentes, como 80% dos colaboradores dessas empresas.

A especialista em cultura organizacional da Valem Consultoria & Treinamentos, Elaine Asato, esclarece que ter uma cultura organizacional bem definida favorece o desempenho e o alinhamento das equipes, além disso, essa construção auxilia na atração e retenção de talentos.

“A cultura organizacional tem conquistado maior relevância junto ao posicionamento estratégico das empresas, e existem oportunidades para se tornar ainda mais efetiva com práticas que reflitam essa cultura nas rotinas de todos os colaboradores, em especial das lideranças que são disseminadores naturais da cultura, através da liderança pelo exemplo”, comenta Elaine Asato.

Na pesquisa realizada em 2022 pela Futuro S.A. revelou que 88% dos profissionais enxergam a cultura organizacional como fator de extrema importância dentro da estratégia. No entanto, 73% desse grupo não vê ações para reforçar a cultura. A pesquisa também apontou que 71% dos colaboradores entrevistados não conseguiram ver o comprometimento da liderança com os rituais e comportamentos que fazem parte da cultura da empresa. Além disso, 57% dos entrevistados declararam que não há investimento das altas lideranças para a disseminação da cultura.

Uma metodologia criada pela consultoria estratégica Bain & Company, chamada “A Mentalidade do Fundador”, visa a adoção de uma cultura com princípios positivos que faz toda a empresa pensar e agir como se fosse o próprio fundador, viabilizando o crescimento da companhia, preservando a sua essência. E dessa forma, os colaboradores trabalham com mentalidade e atitude de dono, o que auxilia na tomada de decisão mais rápida, solucionando de forma mais eficiente os problemas corriqueiros.

“O colaborador precisa se identificar e se sentir como parte daquele ecossistema em que ele está inserido”, corrobora Elaine Asato. “É assim que se consegue medir o sucesso de uma cultura organizacional, quando ela é facilmente reconhecida pelo seu corpo. Reconhecer o propósito que motiva o trabalhador é essencial!”

Ambas as pesquisas mostram que esse é um tópico que está em evidência dentro dos conselhos e estratégias, em especial, quando mais de um terço dos líderes enxergam que isso os ajudará a crescer como empresa, atrair e reter talentos. Portanto, demonstra a importância de uma cultura organizacional definida e trabalhada para construir uma marca coesa e de sucesso.