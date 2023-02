Indústria pet investe em alimentos específicos para cada necessidade nutricional

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de fevereiro de 2023.

Ter um pet em casa vem se tornando cada vez mais comum. Impulsionadas por mudanças no estilo de vida que têm acontecido nos últimos anos, e muito pela pandemia, várias pessoas passaram a ter pets ou aumentaram o número de animais na família – informa a pesquisa Radar Pet, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (Comac). Esse movimento tem elevado a preocupação dos tutores em proporcionar a mais alta qualidade de vida e longevidade aos seus companheiros.

Nesse cenário, é comum que os gastos com alimentos de qualidade ou que atendam a necessidades específicas, como doenças agudas e crônicas, sejam ainda maiores – o que, consequentemente, contribui para o crescimento do setor. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria para Animais de Estimação (Abinpet), a indústria pet no geral apresentou crescimento exponencial em 2021, com faturamento de R$ 35,8 bilhões – deste número, 79% representado somente por alimentação, que sozinha cresceu 33% em 2021, comparado com o mesmo período em 2020.

Empresas de alimentos para animais de estimação investem cada vez mais em novos produtos nutricionais

Diante deste cenário de crescimento, tanto do mercado quanto da procura por alimentos de qualidade, as empresas investem cada vez mais e inovam em seus produtos. “É fato que cada pet possui necessidades nutricionais diferentes – isso varia de acordo com idade, peso, porte e enfermidades. Aqui na Hill’s Brasil, por exemplo, um dos objetivos é ampliar o portfólio da linha Prescription Diet, deixando-o ainda mais completo com soluções inovadoras para a saúde dos pets”, comenta Cintia Arruda, Brand Manager da Hill’s Pet Nutrition Brasil.

Nutrição específica e orientada para cada momento e necessidade da vida do pet

O mercado pet, hoje, encontra-se mais preparado para resolver problemas específicos e oferecer qualidade de vida e longevidade aos animais. Em uma pesquisa realizada com tutores em 2022, a Hill’s constatou que cerca de 36,9% dos 237 respondentes possuem pets com necessidades especiais, como problemas renais, gastroentéricos, dermatites e obesidade.

“É importante que os tutores ofereçam aos animais o alimento correto, com solução nutritiva para uma variedade de condições específicas e que auxiliam no tratamento, a fim de melhorar a saúde e o bem-estar do pet”, afirma Flavio Lopes, Head de Assuntos Veterinários da Hill’s Pet Nutrition Brasil. “O lançamento recente dos alimentos Metabolic e Derm Complete, e as novas embalagens da linha prescritiva, fazem parte do nosso compromisso de transformar vidas por meio de alimentos clinicamente avaliados e aprovados e que foram desenvolvidos com base na ciência e que, acima de tudo, facilitam o dia a dia de tutores e veterinários”, explica.

O profissional ainda informa que, para garantir a longevidade dos pets – independentemente do caso, é importante que os tutores estejam atentos aos sinais de saúde do animal. “Fazer consultas periódicas com o médico-veterinário é imprescindível para alinhar dúvidas, expectativas e, principalmente, a melhor alimentação com nutrientes próprios para cada necessidade”, finaliza.