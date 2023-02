O que é e como é feita a oxi-sanitização?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de fevereiro de 2023.

Um ambiente limpo, livre de pragas urbanas e com equipamentos e móveis higienizados é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos seres humanos, animais domésticos e, até mesmo, plantas.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), aumentar a frequência de desinfecção de ambientes e superfícies, é uma das principais formas de prevenção contra diversas bactérias e vírus, até mesmo contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Atento a este fator, o mercado tem desenvolvido diversas inovações que chamam a atenção do consumidor, mas geram diversas dúvidas, como a oxi-sanitização. Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia profissional -, responde às principais perguntas relacionadas ao tema nos tópicos a seguir:

1 – O que é oxi-sanitização?

Finavaro explica que a oxi-sanitização é um processo realizado por equipamento que transforma a molécula de oxigênio em ozônio, podendo ser utilizado em qualquer ambiente e móvel. O procedimento não tem cheiro e nem prejudica o móvel ou tecido.

“O ‘oxi’ vem de ozônio e a ‘sanitização’ vem do sinônimo de higienização. Devido ao alto poder oxidante e na sua degradação não gerar produtos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, o ozônio é uma alternativa interessante para diversos segmentos”, detalha.

2 – Como é feita a oxi-sanitização de ambientes?

Segundo o especialista, para realizar a oxi-sanitização com êxito, deve ser levado em conta o tamanho do ambiente tratado e o equipamento gerador de ozônio que será utilizado.

“Deve ser realizada uma conta relacionando à potência do equipamento (qual a produção de ozônio g/h) e a metragem do ambiente a ser tratado. Somente realizando a saturação do ambiente de ozônio, será eficaz a desinfecção do ambiente, eliminação de odor e todos os benefícios do ozônio”, explica.

3 – Quais os benefícios do processo de oxi-sanitização?

Entre as vantagens do processo de oxi-sanitização, Finavaro destaca, como se trata de um gás, ele consegue acessar todo o ambientes, inclusive nos lugares mais difíceis e apertados – o que uma limpeza ou um produto sanitizante dificilmente alcançaria.

Apesar disso, ele observa que, dependendo do tamanho do ambiente, o tempo de ação da máquina pode ser bastante prolongado. Nesses casos, a sanitização de ambientes pode ser a técnica mais recomendada.

4 – Onde posso utilizar a oxi-sanitização?

De acordo com o responsável pela SP Serviços, a oxi-sanitização pode ser utilizada para diversas finalidades. Atualmente, diversos setores estão utilizando o procedimento para realizar a higienização e esterilização de ambientes e móveis. “A oxi-sanitização também vem sendo muito utilizada para realizar a higienização de carros, realizando uma desinfecção completa e eliminando odores desagradáveis”, afirma.

5 – A oxi-sanitização elimina microrganismos?

Finavaro afirma que a sanitização atua eliminando diversos tipos de microrganismos, inclusive vírus, e tem ação viricida, fungicida, bactericida, inseticida e desodorizante.

6 – A oxi-sanitização é indicada para ambientes?

“Sim. Na sanitização de ambientes, são utilizados equipamentos que liberam uma fina névoa de produto sanitizante. Como as partículas são bem finas, alcançam todos os mais difíceis e se espalham rapidamente por todo o ambiente”. Com equipamentos específicos, e com os produtos saneantes corretos, é possível realizar a desinfecção de ambientes de forma assertiva, sendo eficaz até mesmo com vírus, diz.

7 – A oxi-sanitização é segura?

O especialista afirma que a técnica é segura e tem sua ação comprovada cientificamente. “Oxi-sanitização vem sendo utilizada por diversos países para controlar a propagação do coronavírus. Sua grande vantagem é que ela consegue cobrir espaços grandes e seu processo é bem rápido, e não causa desordem no ambiente”.

Ele complementa que é preciso respeitar o período de reentrada no ambiente de duas horas após a aplicação. Além disso, não é necessário realizar nenhuma modificação no ambiente, e a técnica não exige maiores restrições.

8 – Como escolher uma empresa para realizar sanitização ou oxi-sanitização?

Segundo Finavaro, é necessário procurar por uma empresa que tenha maquinário de última geração, além das técnicas e conhecimentos necessários para realizar uma oxi-sanitização e uma sanitização eficiente. “Além disso, a empresa deve possuir certificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e possuir todos os documentos e treinamentos exigidos pela legislação”, instrui.

“Nesse momento atual, cada vez mais é importante termos técnicas eficientes para a higienização de ambientes a fim de garantir a saúde e o bem-estar de todos”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/