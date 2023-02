Posiflex apresentará o primeiro POS com design clamshell do setor na EuroShop 2023 e visa redefinir a eficiência dos negócios

24 de fevereiro de 2023.

Classificada como uma das cinco principais marcas de POS (ou “ponto de venda”) do mundo, a Posiflex Technology Inc. tem uma posição única com sua forte experiência em design, recursos de fabricação e entrega de terminais de POS e periféricos, oferecendo um serviço de ponto único de atendimento para melhor atender às necessidades dos clientes. Avançando para mais um salto em sua posição de liderança internacional, a Posiflex subirá ao palco na EuroShop Düsseldorf 2023 para mostrar as inovações mais recentes nas próximas tecnologias de terminais de POS e soluções para quiosques, juntamente com uma experiência de demonstração ao vivo com aplicativos de comércio e hotelaria.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005510/pt/

A Posiflex Technology, Inc. estará presente no Hall 6/C42 da EuroShop 2023, em Düsseldorf (Alemanha). (Foto: BusinessWire)

Inovações que exploram as POSsibilidades de varejo

Como o primeiro terminal de POS do setor com design “clamshell”, a Haydn ZT Series possui um compartimento de exibição que pode ser facilmente aberto e fechado com um botão de um só toque. O modelo tipo concha oferece uma experiência de manutenção eficiente e conveniente sem precedentes. Com a Haydn ZT Series, a velocidade de manutenção pode ser quatro vezes mais rápida quando comparadaàmanutenção de um terminal com design convencional.

O modelo “clamshell” também inspirou e permitiu o design de componentes modulares e sem parafusos por dentro – a placa-mãe, a tela e o módulo de RAM podem ser retirados sem a necessidade de remover nenhum parafuso. A manutenção fácil reduz muito o tempo de parada e minimiza a frustração do cliente. A Haydn ZT Series também se destaca por recursos inovadores focados em aplicativos, incluindo portas de E/S ocultas, um adaptador de energia oculto, gerenciamento de cabos de três vias, juntamente com um novo design all-in-one de uma base Gen 9 POS que integra de forma criativa uma impressora de recibos dentro da base do POS para manter a estética ultralimpa e com economia de espaço e para complementar o terminal que maximiza a velocidade, eficiência e produtividade.

Quiosques com aplicações específicas que redefinem as operações comerciais

A Posiflex também exibirá uma série de novos produtos de quiosques, apresentando tecnologias de autoatendimento com opções de implementação flexíveis, incluindo configurações autônomas, montadas na parede ou em bancadas, para mostrar como os quiosques beneficiam o comércio omnicanal em diversos casos, como em pedidos on-line com entregas físicas.

As demonstrações ao vivo no estande da Posiflex ilustrarão os cenários de usuários, incluindo um quiosque de dois lados, que permite dois usuários ao mesmo tempo, uma solução perfeita para ambientes com espaço limitado. Além disso, como o turismo internacional está em ascensão, um quiosque de check-in de hotel apresentará um processo de check-in e check-out rápido, seguro e eficaz que tem como objetivo aumentar a eficiência.

“Nosso estande na EuroShop 2023 mostra como as inovações aplicadas aos nossos produtos são adaptadas para a conveniência dos usuários e elevam o sucesso geral de venda dos comerciantes”, disse Owen Chen, CEO da Posiflex Technology Inc.

Visite o estande no Hall 6/C42,de 26 de fevereiro a 2 de março de 2023,para ver como a Posiflex pode beneficiar sua empresa com tecnologias e produtos inovadores.

Sobre o POSIFLEX Group

Posiflex Group é um líder global da Internet Comercial das Coisas (CIoT) dedicado a fornecer soluções O2O e incorporadas. O grupo hoje tem como base três entidades empresariais Posiflex Technology, Portwell Inc. e a KIOSK Information Systems (KIS), com sede nos EUA, especializadas respectivamente na fabricação de pontos de venda, IPCs incorporados e quiosques de autoatendimento, com um objetivo comum em buscar um admirável mundo novo de comércio inteligente, no qual as transações se tornam mais rápidas e convenientes física ou digitalmente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005510/pt/

Contato:

Dep. de Marketing da Posiflex: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE