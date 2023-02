Roland DG entra no mercado de impressão resinada

* Por: DINO - 24 de fevereiro de 2023.

A Roland DG, fabricante de impressoras jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de corte, acaba de entrar no mercado de impressão à base de resina.

Com gerenciamento de cores que emprega a tecnologia True Rich Color 3 e tintas com os certificados ambientais Greenguard Gold e Classe A. A solução visa atender aos mercados de decoração de espaços internos, comunicação visual (banners), sinalização, envelopamento de veículos, etiquetas e rótulos, outdoor e fine art (processo de transferir fotografias, pinturas ou arte digitais para papéis e outras mídias de qualidade). É voltada ao público de personalização, bureaus de pré-impressão e usuários com necessidade de expansão.

“Trata-se da nossa primeira solução voltada para impressão à base de resina, sem dúvida, um marco para nós”, comenta Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil. O executivo explica que, por ser resina, a impressão sai seca da máquina pronta para ser aplicada ou laminada. Outra característica é a segurança para aplicações de locais fechados devido à sua baixa emissão de COV (Compostos Orgânicos Voláteis).