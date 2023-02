Grupo de patentes pode ser um fator-chave na adoção da Open RAN, diz relatório

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de fevereiro de 2023.

Um grupo de patentes pode desempenhar um papel essencial na adoção da tecnologia Open RAN, segundo um recente relatório publicado pelo professor da Harvard Business School, Josh Lerner, e pela Bella Private Markets.

O relatório intitulado “Acelerando a inovação em conectividade: o caso de um grupo de patentes de Open RAN”, que pode ser encontrado aqui, foi encomendado pela Alium, uma joint venture entre a MPEG LA e a Unified Patents. A Alium lançou a Licença de Portfólio de Patentes de Open RAN no ano passado. Veja https://www.alium-llc.com/blog/alium-introduces-open-ran-patent-portfolio-license

“Os grupos de patentes vêm desempenhando historicamente um papel crucial no suporteàinovação, ao reduzir riscos em torno da propriedade intelectual e incentivar o investimento em novas tecnologias. Uma destas tecnologias é a Open RAN, um componente fundamental para desbloquear a adoção generalizada do 5G”, disse o professor Lerner. “O grupo Alium representa um esforço para acelerar a adoção da Open RAN e ajudar a concretizar seus muitos benefícios potenciais.”

“Agradecemos o trabalho de Josh Lerner e Bella Private Markets, que demonstra o papel de um grupo de patentes na adoção da tecnologia Open RAN”, disse Craig Thompson, executivo de licenciamento na Alium. “Embora a Open RAN tenha o potencial de remodelar o mercado de telecomunicações móveis, ao aumentar a diversidade de fornecedores, reduzir custos e consumo de energia, facilitar a adoção mais ampla do 5G e dar às operadoras maior controle sobre suas redes, ele depende de um cenário de patentes lotado e complexo com pouca ou nenhuma informação de análise comparativa de royalties. É aí que entra o Grupo de Patentes da Alium. Com base em nossa experiência, estamos confiantes de que o Grupo de Patentes de Open RAN da Alium irá reduzir o acúmulo de royalties, atrasos e riscos de litígios caros, ajudando os implementadores de Open RAN a poupar bilhões em custos, ao mesmo tempo que acelera o crescimento futuro de receita, lucratividade e implantações de novos serviços.”

O objetivo da Alium é oferecer acesso mundial ao maior número possível de patentes essenciais de Open RAN a todos nos mesmos termos sob uma única licença. A Alium aceita a participação de qualquer parte com ao menos uma patente que seja essencialàOpen RAN Standard. Para mais informação, acesse https://www.alium-llc.com/licensors.

Josh Lerner e Bella Private Markets

Bella Private Markets visa exclusivamente oferecer soluções aos desafios enfrentados pelo setor de capital privado. Liderada pelo professor da Harvard Business School, Dr. Josh Lerner, a Bella combina abordagens acadêmicas rigorosas com experiência no setor do mundo real para fornecer informações acionáveis a seus clientes. A Bella se concentra em projetos complexos e personalizados que exigem análise completa, seja de natureza quantitativa ou qualitativa, para ajudar seus clientes a melhorar o desempenho, otimizar operações e traçar estratégias vencedoras para o futuro.

Alium

Alium, uma joint venture entre a MPEG LA e a Unified Patents, suporta a Open RAN com o primeiro grupo de patentes para infraestrutura de telecomunicações. A Open RAN proporciona às operadoras de rede maior controle e flexibilidade na implantação de redes 4G e 5G de próxima geração, sendo que o grupo de patentes da Alium oferece uma solução completa para a incerteza e o risco representados por dezenas de milhares de patentes pertencentes a diversos proprietários de patentes que cobrem as funcionalidades do nível físico inferior padronizado 3GPP, executadas por unidades de rádio que aplicam a divisão de arquitetura de banda base 7-2x da O-RAN Alliance.

Contato:

Tom O’Reilly

Alium

Tel.: 303.200.1710

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE