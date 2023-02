Flórida é o estado americano com maior população brasileira

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de fevereiro de 2023.

Os primeiros registros de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos surgiram na década de 1960. Porém, em meados da década de 1980, quando as condições econômicas no Brasil pioraram rapidamente como resultado da hiperinflação do fim da ditadura militar, os brasileiros começaram a emigrar para os Estados Unidos em maior número.

A Flórida é conhecida como o “Estado do Sol” (The Sunshine State) nos Estados Unidos. A cultura latina fortemente enraizada neste estado, a proximidade física do sul da Flórida com o Brasil, o clima quente e a economia norte-americana estável fizeram com que os brasileiros se apaixonassem pelo local. E vice-versa, uma vez que os brasileiros têm participação marcante na economia através de imóveis, desenvolvimento de negócios, turismo e exportação, como conta a Forbes.

Segundo o Itamaraty, em pesquisa realizada no período de 2010 a 2019, aproximadamente um terço dos brasileiros morando nos Estados Unidos está na Flórida. E 60% dos brasileiros que vivem na Flórida se dividem entre a área de Miami-Dade, Broward e Palm Beach. As comunidades brasileiras nestas cidades são vibrantes, tendo contribuído muito para a culinária e a cultura local.

Em meio à instabilidade política e econômica, os brasileiros que antes visitavam Miami e Orlando, pelas boas compras e os parques de diversão, agora vêm para ficar. Ao contrário de antigamente, quando muitos brasileiros tinham subempregos, hoje muitos vêm para investir ou se estabelecer definitivamente em busca de tranquilidade e segurança. E investem em tudo, desde postos de gasolina até times de futebol, como relata a BBC.

Em Orlando, a presença brasileira fica evidente na International Drive, onde conjuntos comerciais concentram padarias, restaurantes, cabeleireiros e mercados, além de uma nova agência do banco do Brasil. Dados da Grove Residences, apontam que cerca de 30.000 brasileiros vivem na cidade. Tudo começou quando os brasileiros se tornaram o maior grupo de turistas estrangeiros em Orlando e as lojas passaram a contratar vendedores que falassem português. Com o tempo, imigrantes que haviam conseguido juntar algum dinheiro também começaram a abrir seus próprios negócios.

Ainda segundo pesquisa do Ministério das Relações Exteriores, a população imigrante brasileira na Flórida tem como características principais o fato de ser jovem (uma média de 39 anos de idade), têm altos níveis de escolaridade em relação ao total de estrangeiros e nativos, e se esforça para falar o inglês. Até as escolas públicas da região tentam se adaptar aos novos alunos brasileiros que por lá chegam.

Como se não bastasse tudo isso, a comunidade brasileira na Flórida é premiada com produções e eventos que têm como intuito promover a cultura brasileira nos EUA como O “Brazil In Concert”, o famoso “Brazilian Fest de Pompano Beach” e O “All Music Entertainment”.

Segundo o brasileiro, Lucio Santana, que muito cedo foi em busca do sonho americano e deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos e hoje é o CEO de uma grande empresa: “A Flórida é um lugar que abraça a diversidade fazendo com que os brasileiros se sintam em casa, as questões de clima quente, a concentração de uma população latina e a grande oferta de oportunidades de emprego e negócios, é o grande atrativo. Os brasileiros sentem-se um pouco mais em casa e com maiores perspectivas e a sensação de mais qualidade de vida, afinal, estamos falando de EUA”.