Foco nas imagens em 2023 está de volta ao Instagram

* Por: DINO - 28 de fevereiro de 2023.

Uma das redes sociais favoritas no Brasil afirmou que em 2023 voltará a focar nas imagens. O Instagram alegou que centrou demais sua atenção em vídeos no ano de 2022. O principal objetivo era desacelerar o crescimento do aplicativo TikTok.

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, reconheceu que o aplicativo teve seu foco voltado para vídeos no ano passado. Gerando assim uma entrega maior de conteúdos desse tipo de post. Em recentes Stories de perguntas e respostas com usuários, Adam reconheceu: “Acho que estávamos focados demais no vídeo em 2022 e levamos essa classificação longe demais e basicamente mostramos muitos vídeos e poucas fotos.”

“A introdução de alguns recursos foi vista como forma de conter o avanço do seu principal concorrente. O aumento de 60 segundos para os Stories, a inserção dos Reels e principalmente a priorização de entrega de vídeos aos usuários, por novo algoritmo, para assim alcançar mais pessoas, foram algumas das ações focadas em vídeos”, afirmou Mariana Erthal, especialista em Mídia Digital, criadora de infoprodutos e CEO.

Neste cenário de valorização das fotos e imagens, outro app acabou chamando atenção no ano passado, que está liderando os rankings e conquistando corações. O Aplicativo BeReal, de compartilhamentos de fotos, veio com uma proposta de apenas uma imagem por dia em horário aleatório, escolhido pela própria plataforma. Gerando assim, imagens sem filtros e em tempo real. Além de mostrar o que o usuário está observando pela câmera frontal e traseira.

Como alternativa, o Instagram lançou Candid Stories. A proposta segue sendo muito similar, postar uma foto espontânea por dia, com as câmeras frontal e traseira simultaneamente. O usuário pode até ignorar a notificação para fazer a foto, porém, quando ignorada ele fica impedido de ver o que os demais usuários postaram. Além dessa novidade, as contas agora podem adicionar texto e emojis, as chamadas anotações, que podem ser respondidas por direct.

“A volta da valorização das fotos, não é uma novidade para os especialistas. Mas é importante que o Instagram se atentar para seus usuários e buscar aprimorar a experiência deles”, declarou Mariana.

Segundo Mosseri, a plataforma está buscando um equilíbrio em suas abordagens.

“Coisas como quantas vezes alguém curte fotos versus vídeos e quantas vezes alguém comenta em fotos versus vídeos são aproximadamente iguais, o que é um bom sinal de que as coisas estão equilibradas. Conforme existirem mais vídeos no Instagram, será porque é isso que está gerando mais engajamento geral. Mas as fotos sempre serão uma parte importante do que fazemos.”

“O dilema maior que os apps compartilham está entre ser a rede amada dos usuários e a mais usada, estar entre os maiores desenvolvedores de tecnologia, e não deixar isso ser cansativo aos usuários.”

Resta aos usuários experimentar as novidades que virão.