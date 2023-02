Intelsat expande alcance global para a Deutsche Telekom IoT

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de fevereiro de 2023.

Intelsat, a operadora de uma das maiores redes integradas de satélites e terrestres do mundo e provedora com liderança em conectividade a bordo, anunciou hoje que a Deutsche Telekom IoT (DT IoT) pretende integrar o Intelsat FlexEnterprise em sua oferta de Internet das Coisas (IoT) com base em nuvem para estender soluções IoT poderosas e fáceis de usar para locais, independentemente da disponibilidade de fibra ou opções de conectividade de celular.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005177/pt/

Intelsat expands global reach for Deutsche Telekom IoT into its cloud-based Internet of Things (IoT) offering to extend powerful, easy-to-use IoT solutions to locations regardless of fiber or cellular connectivity options availability. Credit: Getty Images.

Os serviços IoT são cada vez mais utilizados em vários tipos de negócios – coletando dados de milhares de dispositivos para a análise desses dados de forma a ajudar as empresas a aumentar a eficiência do sistema, reduzir o desperdício, monitorar ambientes delicados e fornecer novas informações sobre processos e operações. Com o uso do FlexEnterprise para complementar a conectividade do celular, a DT pode ampliar o alcance e eficácia de sua solução e gerar melhores resultados para seus clientes.

“A conectividade por satélite permiteàIoT conectar objetos e dispositivos físicos de qualquer lugar do globo ao mundo virtual para aprimorar a coleta de dados em tempo real, análise e tomada de decisão”, disse Brian Jakins, gerente geral da Intelsat Networks. “Com o FlexEnterprise, a DT expandes a utilidade de sua oferta de IoT, especialmente para aplicações amplamente distribuídas, como a infraestrutura de energia renovável e monitoramento ambiental de IoT verde.”

“Ao integrar a conectividade por satélite em nossa oferta da DT IoT, conectamos tudo em todos os lugares e remodelamos o futuro da rede IoT global”, disse Dennis Nikles, CEO (diretor executivo) da Deutsche Telekom IoT GmbH. “Nossos clientes têm agora um único ponto de contato, assim como uma “rede das redes” com conectividade simples e onipresente que permite possibilidades completamente novas.”

O FlexEnterprise é um serviço de conectividade de nível empresarial pronto para implantação que integra as redes terrestres e de satélite para estender a Internet, nuvem e redes privadas. A infraestrutura global do FlexEnterprise é gerenciada pela Intelsat, o que elimina a necessidade de os clientes manterem sua própria infraestrutura e experiência de satélite. A Intelsat entregará o FlexEnterpriseàDT como uma oferta de satélite como um serviço, reduzindo ainda mais o tempo e custo da operação de novos serviços.

A plataforma de satélite Intelsat FlexEnterprise permite às operadoras de rede móvel oferecer serviços similares às redes terrestres, independentemente da localização geográfica. Por exemplo, os clientes industriais de IoT podem conectar dispositivos em locais de difícil acesso, como para controlar turbinas eólicas offshore ou no topo de montanhas ou avaliar riscos de inundação monitorando os níveis de água em locais remotos.

Sobre a Intelsat

A equipe global de profissionais da Intelsat tem como objetivo oferecer comunicações por satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio de uma rede global de última geração e serviços gerenciados da empresa. Ao preencher a lacuna digital com uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat possibilita que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneiros” na indústria de satélites em serviço aos seus clientes e ao planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat agora estão de olho nos “próximos pioneiros” no espaço,àmedida que revolucionam o campo e lideram a transformação digital do setor.

Siga-nos nas mídias sociais

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005177/pt/

Contato:

Farah Latif – [email protected]; +1 703-973-1679

Fonte: BUSINESS WIRE