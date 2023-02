Laboratório Teuto reforça valores e filosofia por meio do projeto Ciência Viva

Compartilhe Facebook

28 de fevereiro de 2023.

A transformação digital nas empresas aconteceu de forma mais frenética depois do início da pandemia do novo Coronavírus. Hoje, a ação já é uma regra para as marcas que desejam se destacar no mercado. Um dos indicadores principais para este destaque é a elaboração de um setor próprio de Pesquisa Científica.

Com o propósito de construir um mundo melhor e mais saudável por meio da saúde, bem-estar e qualidade de vida, o Laboratório Teuto investe continuamente em pessoas, ciência, inovação e tecnologia. Com o projeto ‘Ciência Viva Pela Saúde’, a indústria farmacêutica tem o objetivo de promover a conexão entre os profissionais de saúde e a educação, por meio da ciência.

Segundo um dos organizadores e o consultor técnico científico do Teuto, Vitor Hugo Rocha, o projeto alinha diversas pesquisas atualizadas e renomadas que complementam os produtos da indústria. “Estamos contribuindo com o desenvolvimento por meio de educação continuada com um relevante conteúdo científico, estabelecendo um alto nível de relacionamento. Além de melhorar a experiência desses profissionais com os medicamentos Teuto, através de uma prestação de serviços que agreguem valor”, revela o colaborador.

Vitor Hugo conta que o projeto é uma forma de aproximar a área da saúde com o Teuto. “Reforçamos os nossos valores e filosofia, o que acaba nos aproximando cada vez mais dos profissionais do setor hospitalar, confirmando que somos solução completa em saúde há mais de sete décadas, sendo sinônimo de qualidade e confiança. Conectamos profissionais e despertamos para o futuro”, finaliza o colaborador.

O Teuto desenvolve um projeto de visitação médica voltada para a área hospitalar, com uma plataforma digital exclusiva. O objetivo é promover a conexão entre os profissionais de saúde e a educação, por meio da ciência. Além de fazer com que o Laboratório seja conhecido na sua essência, em relação aos seus atributos e propósitos, pelos vários profissionais de saúde e classe médica, promovendo a imagem institucional da empresa e seu portfólio de produtos complexos.