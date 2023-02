Quectel anuncia o módulo automotivo de banda ultralarga compatível com CCC e ICCE para habilitar a mais nova geração de chaves digitais para carros com localização melhorada e recursos de segurança

28 de fevereiro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções automotivas e de IoT, anunciou hoje o lançamento do módulo automotivo AU30Q de banda ultralarga (UWB). Baseado no chipset DW3300Q UWB da Qorvo, o módulo permite localização externa e interna precisa em tempo real e comunicação sem fio confiável.

Quectel announces the launch of the ultra-wideband (UWB) automotive grade AU30Q module, which enables the newest generation digital car keys with improved location and security capabilities. (Photo: Business Wire)

Com uma antena incorporada, o AU30Q fornece recursos melhorados de localização, incremento da segurança e transmissão de dados confiável, tornando-o particularmente adequado para aplicativos de acesso de carros inteligentes, como entrada sem chave, detecção de passageiros no automóvel, detecção de aproximação de pessoas, fácil acesso ao porta-malas, carregamento sem fio e troca de bateria no caso de veículos elétricos.

“Com a crescente disponibilidade da tecnologia de banda ultralarga em smartphones, muitas montadoras estão considerando adotá-la como uma solução em sua próxima geração de veículos, a fim de oferecer aos motoristas um acesso seguro ao carro”, disse Manfred Lindacher, vice-presidente de Vendas Globais na divisão Automotive International da Quectel Wireless Solutions. “Estamos muito entusiasmados com o fato de o módulo AU30Q UWB baseado na plataforma da Qorvo ajudar os fabricantes de automóveis e parceiros Tier 1 a desenvolver soluções de acesso automotivo mais seguras e fáceis de usar. Ele expande ainda mais nosso portfólio que abrange tecnologias sem fio e GNSS, antena e serviços relacionados, e também solidifica as capacidades de liderança da Quectel no campo automotivo.”

“Estamos muito satisfeitos em expandir nossa colaboração bem-sucedida com a Quectel para incluir a banda ultralarga”, comentou Gorden Cook, gerente geral do grupo Automotive Connectivity da Qorvo. “Acreditamos que a escolha de nosso transceptor UWB de chip único e baixo consumo de energia traz simplicidade, flexibilidade e alto desempenho para sua nova solução automotiva. A banda ultralarga é uma tecnologia cada vez mais importante para os clientes automotivos e mal podemos esperar para apoiar a Quectel no lançamento de seu produto AU30Q.”

Incorporando o chipset DW3300Q da Qorvo com qualificação AEC-Q100, o AU30Q suporta os canais de UWB 5 (6,5 GHz) e 9 (8 GHz) e oferece taxas de dados de 850 Kbps e 6,8 Mbps. Ele pode ser adaptado de maneira flexível com um MCU externo que tenha conectividade CAN ou Bluetooth para acomodar qualquer necessidade de arquitetura possível no veículo. Comparado aos designs chip-down, o módulo de banda ultralarga pode ajudar os clientes automotivos a implantar suas soluções com mais eficiência, economizar recursos de desenvolvimento, remover para os clientes o obstáculo de aspectos complexos de design de RF e antena e reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado.

O AU30Q permite a mais nova geração de chave digital e acesso ao carro, onde a UWB faz com que o veículo seja consciente da verdadeira localização do proprietário por meio de uma medição de distância super precisa em tempo real entre o veículo e o chaveiro, smartphone ou smartwatch do proprietário. Nesse caso, o AU30Q está totalmente em conformidade com os padrões mais recentes estabelecidos pelo Car Connectivity Consortium (CCC – ou “Consórcio de conectividade de carros”), uma organização internacional de padronização de chaves digitais, tornando-o compatível com diferentes montadoras e fabricantes de smartphones. Ele também está totalmente em conformidade com a aliança Intelligent Car Connectivity Industry Ecosystem (ICCE – ou “Ecossistema da indústria de conectividade de carros inteligentes”), uma organização líder em padronização de chaves digitais na China. Da mesma forma, o alinhamento do AU30Q com as especificações FiRa™ PHY e MAC permite a interoperabilidade com outros dispositivos compatíveis com FiRa™.

O módulo AU30Q pode ser usado em sistemas de alcance bidirecional de um lado (SS-TWR) e em sistemas de alcance bidirecional de dois lados (DS-TWR) para localizar ativos. O AU30Q pode ser usado rapidamente para implementar sistemas de localização em tempo real (RTLS), bem como sistemas de navegação automatizados em áreas sem GPS, com uma precisão de 10 centímetros.

Com um fator de forma compacto e unificado de 12 mm × 25 mm × 2,4 mm, o AU30Q é uma solução de banda ultralarga ideal para aplicações sensíveis ao tamanho e ajuda os fabricantes a reduzir o tamanho do produto e otimizar o custo do design. Este módulo montado na superfície é extremamente robusto e apresenta duas interfaces SPI altamente confiáveis para hospedar o processador, bem como uma antena interna, que melhora a flexibilidade do design e reduz o tempo e esforço de desenvolvimento.

As amostras de engenharia do módulo AU30Q UWB já estão disponíveis. Para saber mais sobre o módulo AU30Q da Quectel, visite a Quectel no MWC Barcelona 2023, hall 5, estande 5A20.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação automotiva e em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções automotivas e de IoT com suporte e serviços excelentes.

Nossa crescente equipe global de mais de 4 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Mais informações em: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, e Twitter.

