Setor farmacêutico: limpeza deve ir além de chãos e uniformes

* Por: DINO - 28 de fevereiro de 2023.

Quando o assunto é higiene, a esterilização de chãos e uniformes é procedimento básico para empresas de qualquer segmento, inclusive do setor farmacêutico. Contudo, a limpeza deve ir além deste limite, especialmente em ambientes que lidam com produtos voltados à saúde.

Se a completa e contínua limpeza do chão e dos trajes dos colaboradores impede a circulação de impurezas que podem contaminar produtos e pessoas, outros ambientes e equipamentos também precisam deste mesmo cuidado. No entanto, para cada tipo de item, se faz necessário o emprego de um acessório de limpeza específico, que atenderá cada uma das superfícies.

Além disso, para ajudar no processo, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) criou um guia para validação de limpeza em indústrias farmacêuticas.

O documento não serve apenas para que empresas farmacêuticas atendam determinações regulatórias vigentes de Boas Práticas de Fabricação (BPF), como ainda tem o objetivo de trazer informações aos fornecedores, na produção de equipamentos para este segmento.

Testando o ambiente

O guia recomenda pelo menos três rigorosos testes em máquinas e equipamentos. O primeiro é a limpeza meticulosa da superfície, logo após uma amostragem de resíduos de produtos de limpeza ou medicamentos na superfície em análise. Ao final, deve ser feita a medição dos níveis de resíduos com equipamentos adequados.

Este tipo de ação envolve a coleta de amostras com alto grau de confiabilidade. Por isso, é necessário analisar os testes para que não contenha nenhuma identificação visual da presença de resíduos em superfície de máquinas ou equipamentos.

Equipamentos específicos

Esta validação de limpeza tem por objetivo eliminar qualquer organismo patogênico e ocorre com a ajuda de soluções desinfetantes, buchas e materiais apropriados. A lista de materiais inclui escovas para bicos de máquinas, escova para bancada ou até escovas para lavar botas em máquinas, entre outros.

No Brasil, empresas como a Weinberger, especialista em escovas industriais, disponibilizam linhas de produtos que atendem as necessidades destes setores como o farmacêutico que a cada vez mais precisam de excelência no trato e manutenção de seus ambientes.