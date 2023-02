Smiths Detection lança raio X compacto de TC para pontos de controle

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de fevereiro de 2023.

Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de controle e detecção de ameaças, anunciou hoje que lançou o HI-SCAN 6040 CTiX Model S, uma versão menor de seu bem-sucedido scanner de tomografia computadorizada (TC) para pontos de controle de passageiros – o favorito dos operadores de segurança.

Este novo modelo, que é 20 cm mais estreito e 350 kg mais leve que o HI-SCAN 6040 CTiX, pode ser facilmente integrado em pontos de controle novos e existentes de aeroportos ou infraestrutura importantes. Ambos os modelos do HI-SCAN 6040 CTiX apresentam qualidade de imagem líder da indústria e baixos níveis de consumo de energia, uma velocidade de banda de 0,2 m/s – um 30 % maior do que outros scanners de raios X de TC –, juntamente com baixos níveis de ruído e zero vibrações, melhorando a experiência dos postos de controle tanto para passageiros e quanto para operadores de segurança.

O HI-SCAN 6040 CTiX Model S aproveita o poder da tomografia computadorizada, eliminando a necessidade de remover dispositivos eletrônicos, líquidos e géis da bagagem de mão, produzindo imagens volumétricas 3D, reduzindo o número de bandejas e acelerando o processo de triagem. O novo Model S também conta com a premiada interface de operação do modelo original.

O HI-SCAN 6040 CTiX Model S pode ser perfeitamente integrado com a tecnologia da Smiths Detection e de terceiros, suportando o desenvolvimento de soluções de arquitetura aberta. Ele pode ser melhorado ainda mais com o software de reconhecimento automatizado de objetos iCMORE da Smiths Detection, que permite a detecção automatizada de uma lista cada vez maior de itens proibidos, melhorando os resultados de segurança e a eficiência. Ao mesmo tempo, as funções e controles de segurança de dados mais recentes garantem que os dados e ativos dos clientes estejam bem protegidos contra ataques cibernéticos.

Philo Daniel, diretor global de Aviação da Smiths Detection, disse: “Com mais de 700 unidades vendidas mundialmente, o HI-SCAN 6040 CTiX oferece a melhor solução de segurança para a bagagem dos passageiros e estamos muito satisfeitos em melhorar ainda mais nosso portfólio de produtos com este novo lançamento. Desenvolvemos um scanner de ponto de controle mais simplificado, que pode caber em ambientes com limitações de espaço e disposição, que melhora a eficiência energética, o processo de triagem, os resultados de segurança e a experiência dos passageiros.”

O HI-SCAN 6040 CTiX Model S possui a aprovação ECAC EDS CB C3 na Europa, com outras aprovações locais a seguir.

FIM

Sobre a Smiths Detection:

A Smiths Detection é líder mundial em tecnologias de detecção e triagem de ameaças para aviação, portos e fronteiras, segurança urbana e defesa. Com mais de 70 anos de experiência testada em campo, a Smiths Detection fornece as soluções necessárias para proteger a sociedade de ameaças e da passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos, agentes biológicos e narcóticos, ajudando a tornar o mundo um lugar mais seguro.

Para mais informações, acesse http://www.smithsdetection.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230227005898/pt/

Contato:

FTI Consulting:



Tom Hufton/Harriet Jackson/Ffion Dash

[email protected]



+44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection:



Sophie Mills, chefe de Comunicação Corporativa

[email protected]



+ 44 (0)73 8423 6474

Fonte: BUSINESS WIRE