Anatel lança site para identificar ligações telefônicas

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

As ligações abusivas são aquelas chamadas indesejadas que ocorrem frequentemente com grande parte da população brasileira. Em sua maioria elas são realizadas por empresas de telemarketing. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), essas ligações correspondem a cerca de 46% das chamadas curtas no país.

Com isso, no começo de fevereiro deste ano, o órgão anunciou uma nova plataforma, visando reduzir o número de chamadas abusivas. Trata-se do site “Qual empresa me ligou”, que permite que qualquer pessoa descubra a titularidade de uma linha telefônica, desde que essa titularidade seja de pessoa jurídica.

O portal já está disponível ao público. Para usar a plataforma, basta abrir o site em qualquer navegador, digitar o número que te ligou e confirmar o captcha. Após esse procedimento, o usuário terá acesso a razão social da empresa que realizou a chamada e o CNPJ da instituição.

Ao tentar descobrir quem te ligou através de um número vinculado a um CPF, o site informa que não é possível fazer a identificação. Essa medida ocorre em razão de questões de privacidade.

Para Jacilene Alves, Gerente de Atendimento ao Cliente da IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual, a ferramenta vai contribuir para a penalização das empresas que fazem esse tipo de serviço. “Hoje existe um grande volume de reclamações na Anatel por chamadas abusivas, essa nova plataforma vai agregar tanto para o órgão, quanto para o usuário. Com a informação de quem está te ligando, a Anatel vai conseguir penalizar a empresa responsável por essas ligações abusivas”, declara.

A gerente de atendimento afirma que as chamadas indesejadas dificilmente deixarão de existir, mas com essa nova plataforma, além de outras ferramentas já existentes, esse incômodo praticamente diário deverá ser reduzido. “É impossível acabar com as ligações de telemarketing, mas acredito que com as novas medidas que a Anatel vem adotando, em algum momento as empresas que trabalham com o serviço de telemarketing irão reduzir o número de chamadas indesejadas”, conclui.

Cabe ressaltar que a Anatel há alguns anos tem buscado medidas para diminuir as ligações abusivas, como o “Código de Conduta para Ofertas de Serviços de Telecomunicações por meio de Telemarketing” e o “Não me perturbe”, criados em 2019. Além disso, a partir de junho de 2022, as empresas de telemarketing que ofertam produtos e serviços começaram a utilizar, de maneira obrigatória, o prefixo 0303 em suas chamadas.

