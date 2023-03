Bem-estar: como conciliar os desafios do dia a dia com uma jornada saudável

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

Um dos pedidos mais comuns no início de um novo ano é a qualidade de vida. Para alcançar essa meta, é fundamental adotar hábitos que envolvem a prática regular de exercícios físicos, alimentação saudável e sono de qualidade. Porém, muitas vezes, a rotina de trabalho, o estudo, a casa, a família e outros compromissos fazem com que esses hábitos fiquem em segundo plano.

A questão é que consumir os alimentos certos e de maneira adequada, bem como manter uma rotina esportiva, são pré-requisitos para uma boa saúde e para conciliar todas as atividades do dia a dia com mais energia e disposição.

Nesse sentido, é possível criar um planejamento prático e rápido de alimentação e exercícios que não impacte as diversas tarefas diárias. O primeiro passo para entrar nesse ritmo é garantir boas escolhas dentro de casa. É essencial optar por alimentos com menos açúcares, mais vitaminas, minerais, fibras e mais proteínas. O item colocamos no prato é capaz de gerar efeitos positivos ou negativos nos nossos corpos e nas nossas vidas.

Os benefícios de manter uma boa alimentação todos os dias não estão associados apenas ao emagrecimento, mas também à melhora geral dos indicadores de saúde e à prevenção de doenças mais graves. Entre elas podemos citar hipertensão, diabetes, obesidade, anemia, enxaquecas e alergias.

O ideal é escolher de dois a três vegetais por período, como folhosos (alface, rúcula, couve, espinafre), legumes gerais (brócolis, abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, couve-flor) e raízes (beterraba, cenoura, rabanete), sempre procurando diversificar as escolhas e cores. Assim, é possível criar variações e não enjoar. É ainda interessante incluir dois ou três tipos de frutas para consumir in natura ou batidas com algum líquido como shakes proteicos e iogurtes naturais. Esses hábitos também podem ser aliados da prática de exercícios ou podem funcionar como lanches saudáveis.

Caso não haja tempo de cozinhar todos os dias, a dica é congelar os alimentos em porções para contar com refeições saudáveis e práticas sempre à mão. Quando for preciso sair para comer, deve-se escolher restaurantes que sirvam alimentos saudáveis e saborosos. Além disso, hoje existem produtos que já vêm prontos e se encaixam em todos os momentos de refeição, nos mais diversos estilos de vida, sem abrir mão de sabor, praticidade, inovação e saudabilidade.

Os lácteos também são aliados da saúde. Esses alimentos podem reduzir a ocorrência de doenças crônicas, caso integrem um plano de alimentação saudável. Estudos mostram que alimentos lácteos ricos em nutrientes que contam com matéria-prima e ingredientes de qualidade ajudam a reduzir o risco de hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Os produtos também são fontes importantes de cálcio e vitamina D, que ajudam a melhorar a saúde óssea, especialmente em crianças e adolescentes, e a prevenir o aparecimento de osteoporose em adultos.

Aliados da alimentação, os exercícios físicos não podem ficar de lado – são fundamentais da infância até o envelhecimento. Não existe exercício ideal, é preciso respeitar a individualidade, o desejo, o prazer e a aptidão física. Mas o fato é que, quem se movimenta, capta muito mais benefícios para o corpo e a mente.

A atividade física previne o desenvolvimento de doenças crônicas, controla os níveis de colesterol e glicemia sanguínea, pode ser uma importante aliada no tratamento da depressão e ansiedade, diminui dores, melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório e a qualidade do sono. Além disso, provoca uma série de mudanças no organismo, como o ganho de massa muscular, que está diretamente relacionado com a melhora da autoestima.

Outra dica essencial é sempre consultar um nutricionista. O comportamento alimentar está relacionado a questões fisiológicas, metabólicas e ambientais e o profissional pode orientar como direcionar essas práticas de acordo com cada perfil. Além disso, há muitas diferenças nas necessidades de crianças, jovens, adultos, gestantes, mães ou idosos, por exemplo. Cada pessoa precisa de quantidades individuais de macro e micronutrientes para manter o funcionamento correto do organismo e o equilíbrio do corpo.

O equilíbrio, sobretudo, é o segredo para alcançar o bem-estar e não deixar de fazer o que gosta. Quando boas escolhas são feitas diariamente, é possível se permitir de vez em quando comer um hambúrguer, uma pizza ou tomar um drink com os amigos sem culpa.

*Por Liz Galvão, nutricionista parceira da Verde Campo