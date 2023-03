Educadora Sandra Silva recebe o título de Embaixadora do Troféu JK Rio 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

A Educadora Sandra Silva, fundadora da Escola Técnica Sandra Silva, é homenageada com o título de Embaixadora do Troféu JK Rio 2023 – Capital Mundial da Influência Digital, realizado no dia 1º de março, no Copacabana Palace, em comemoração ao aniversário de 458 anos da cidade do Rio de Janeiro e ao centenário do hotel, marco histórico do Brasil.

A Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitscheck, criada em 2002 pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP), através da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, por ocasião das comemorações dos 50 anos da capital federal e do centenário de Juscelino Kubitschek, homenageará os principais nomes da influência digital brasileira. Sandra Silva, que também é Comendadora do CICESP, será reconhecida como Embaixadora do Troféu JK, outorgando a premiação aos escolhidos da noite.

“Ser Embaixadora do Troféu JK, na ocasião do aniversário da cidade do Rio de Janeiro e do centenário do Copacabana Palace, uma das maiores referências turísticas e de negócios do Brasil e do mundo, é motivo de grande honra e alegria. Parabenizo à organização por essa iniciativa tão importante e, também, aos homenageados, pelo reconhecimento”.