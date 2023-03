Evento capacita profissionais que desejam atuar como peritos judiciais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de março de 2023.

A Academia do Perito realizará no próximo dia 25 de março o evento Perito Imparável na prática, no Rio de Janeiro. O evento destina-se a profissionais de nível técnico ou superior que buscam aprimoramento na área da perícia judicial.

Durante todo o dia, os participantes terão a chance de aprender na prática as principais estratégias para se tornar um perito judicial, desde o entendimento do que é a perícia judicial até conhecer táticas para se destacar e conseguir se apresentar de forma convincente nos Tribunais.

O perito judicial é o responsável por esclarecer questões técnicas e científicas em processos judiciais. Esse profissional é escolhido pelo juiz, a partir de uma lista de especialistas, para analisar determinado caso e emitir um laudo técnico que irá embasar a decisão judicial. Qualquer pessoa que possua formação técnica ou superior pode se tornar um perito judicial, desde que cumpra os requisitos exigidos pelo judiciário e esteja inscrito nos órgãos regulamentadores de sua profissão. A capacitação contínua é fundamental para se tornar um perito judicial de excelência e atender às exigências do mercado.

No evento, além do aprendizado na área, os participantes terão a oportunidade de conhecer profissionais iniciantes e experientes do mercado. Sendo o networking uma das partes mais importantes do dia, possibilitando a formação de contatos e a troca de experiências valiosas.

“No último evento tivemos a presença de participantes que nunca tinham ouvido falar do que era a perícia judicial e hoje já estão tendo muito sucesso na área. Estar em um evento como esse é muito importante para o crescimento profissional de cada um”, explica o perito judicial e professor da Academia do Perito, Fernando Sarian.

Mais informações: https://www.academiadoperito.com.br